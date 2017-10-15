Санкт-Петербург, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

14 октября в Санкт-Петербурге начала работу 137-я Ассамблея Межпарламентского Союза (МПС). В международном мероприятии принимает участие делегация парламента Азербайджана под руководством председателя Милли Меджлиса Огтая Асадова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на церемонии открытия Президент России Владимир Путин коснулся ряда актуальных международных вопросов. Он отметил, что в последнее время межгосударственный, в том числе межпарламентский диалог, международная правовая система подверглись изменениям, созданы препоны для налаживания прямых контактов между законодателями. Российский лидер довел до внимания недопустимость применения санкций против законодателей, нарушения прав делегаций некоторых стран в рамках парламентских структур. В.Путин также осудил применение двойных стандартов в борьбе с терроризмом, использование радикальных сил в политических целях.

На мероприятии выступили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Председатель Межпарламентского Союза Сабер Чоудхури отметил, что как председатель Союза выступает в последний раз. Он выразил надежду на дальнейшее развитие и расширение деятельности организации.

На церемонии открытия Президент России Владимир Путин вручил председателю Межпарламентского Союза Саберу Чоудхури орден «Дружбы».

Напомним, что в Ассамблее, проходящей под девизом «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог», принимают участие председатели парламентов около 100 стран из пяти континентов и делегации более 150 стран мира. В рамках Ассамблеи пройдут форумы женщин-парламентариев и молодых парламентариев, тематические заседания и сессии.

На четырехдневной Ассамблее предусмотрено проведение заседаний шести геополитических групп Межпарламентского Союза - Африканской группы, Арабской группы, Азиатско –Тихоокеанской группы, Евразийской группы, Латиноамериканской группы, группы в составе стран Запада и Центральной Европы, Канады и некоторых других государств, избрание нового председателя МПС.

Межпарламентский Союз - старейшая международная парламентская организация. Созданный в 1889 году этот Союз объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Санкт-Петербург