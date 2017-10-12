В Санкт-Петербурге состоится 137-я Ассамблея Межпарламентского союза

Москва, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

С 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге пройдет 137-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС). В мероприятии, как ожидается, примет участие парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

Как сообщили корреспонденту АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Межпарламентской Ассамблеи СНГ, свое участие в ассамблее уже подтвердили около 100 председателей зарубежных парламентов и делегации из более чем 150 стран, представляющих 5 континентов. Общее количество зарегистрированных участников превысило 2300 человек. Ассамблее МПС будет уделено внимание крупнейших международных СМИ.

Одним из центральных событий станет принятие резолюции «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия». Программа включает в себя проведение тематических заседаний и сессий: Форума женщин-парламентариев и Форума молодых парламентариев Межпарламентского союза. Состоятся и заседания постоянных комитетов МПС: руководящего комитета Ассамблеи, комитета по демократии и правам человека, комитета по делам Организации Объединенных Наций, комитета по устойчивому развитию, финансам и торговле, комитета по вопросам мира и международной безопасности.

В рамках ассамблеи состоятся заседания шести геополитических групп Межпарламентского союза: Африканской, Арабской, Азиатско-Тихоокеанской, Евразийской, Латиноамериканской и группы «Двенадцать плюс» (страны Западной и Центральной Европы, Канада, некоторые другие государства). Также ожидается присоединение к Межпарламентскому союзу парламентариев Туркменистана. О таком намерении туркменские парламентарии заявили накануне проведения 137-й Ассамблеи МПС.

Стоит особо отметить, что в дни проведения Ассамблеи в Санкт-Петербурге будет избран новый председатель Межпарламентского союза.

Мероприятия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза пройдут на трех площадках: в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», Таврическом дворце и Парламентском центре.

Межпарламентский союз является старейшей международной парламентской организацией. Он был основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. На протяжении всей своей истории МПС содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, а также установлению межнационального мира и сохранению международной безопасности. Это одна из наиболее авторитетных парламентских организаций в мире.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва