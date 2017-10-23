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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В Северо-Осетинском государственном университете будут готовить специалистов по Азербайджану

    23.10.2017 [17:50]

    Москва, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) запустит в 2018 году программу «Зарубежное регионоведение», в рамках которой студенты будут изучать Азербайджан и Грузию, сообщила агентству ТАСС декан исторического факультета СОГУ Залина Плиева.

    По ее словам, программа «Зарубежное регионоведение» имеет два приоритетных направления - изучение Грузии и Азербайджана с обязательным изучением грузинского и азербайджанского языков. «Мы - пограничная территория, а наша страна, так или иначе, выстраивает отношения с современной Грузией, есть взаимодействие с Азербайджаном», - сказала З.Плиева.

    В рамках данной учебной программы СОГУ будет взаимодействовать с Бакинским государственным университетом. Со следующего года вуз также начнет готовить востоковедов - специалистов по Турции (предполагается изучение турецкого языка).

    Планируется, что по всем трем направлениям будут реализовываться программы бакалавриата и магистратуры.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :В Северо-Осетинском государственном университете будут готовить специалистов по Азербайджану
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