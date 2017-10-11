Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ 11 октября в российском городе Сочи был дан обед в честь глав государств и правительств, принимающих участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на обеде присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. 11 октября завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Сочи Российской Федерации.

AZERTAG.AZ : В Сочи дан обед в честь глав государств и правительств, принимающих участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета

На обеде присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев

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