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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    В Сочи дан обед в честь глав государств и правительств, принимающих участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета
    На обеде присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев

    11.10.2017 [21:39]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    11 октября в российском городе Сочи был дан обед в честь глав государств и правительств, принимающих участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

    Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на обеде присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    11 октября завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Сочи Российской Федерации.

    AZERTAG.AZ :В Сочи дан обед в честь глав государств и правительств, принимающих участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета
    На обеде присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев
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