В Сочи дан обед в честь глав государств и правительств, принимающих участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета
На обеде присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев
AzerTAg.az
11.10.2017 [21:39]
Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ
11 октября в российском городе Сочи был дан обед в честь глав государств и правительств, принимающих участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на обеде присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
11 октября завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Сочи Российской Федерации.
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