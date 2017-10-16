    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    В Сочи прошло XXIII заседание Информсовета СНГ

    16.10.2017 [21:31]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    16 октября в Сочи состоялось XXIII заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет).

    Очередное заседание было приурочено к открывшемуся в Сочи XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В заседании принимали участие представители АЗЕРТАДЖ (Азербайджан), ТАСС (Россия), БЕЛТА (Беларусь), Казинформ (Казахстан) и других информационных агентств.

    В заседании принял участие заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

    Председатель Информсовета, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что 2018 год объявлен на пространстве СНГ Годом культуры, и в связи с этим агентства-участники будут уделять больше внимания культурным ценностям народов стран Содружества.

    Участники заседания подвели итоги работы Совета в 2017 году, а также обсудили актуальные вопросы взаимодействия государственных информационных агентств в 2018 году. Также был проведен обмен мнениями о проблемах современной журналистики.

    AZERTAG.AZ :В Сочи прошло XXIII заседание Информсовета СНГ
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    16.10.2017 [17:47]
    Азербайджан – показательная страна в плане гендерного равенства
    16.10.2017 [13:50]
    Лейла Алиева: Продовольственная безопасность важна для обеспечения мира, стабильности и устойчивости на планете
    16.10.2017 [13:00]
    В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    14.10.2017 [19:20]
    Язык истории, говорящие экспонаты:  фоторепортаж АЗЕРТАДЖ
    В Сочи прошло XXIII заседание Информсовета СНГ