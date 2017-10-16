В Сочи прошло XXIII заседание Информсовета СНГ

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

16 октября в Сочи состоялось XXIII заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет).

Очередное заседание было приурочено к открывшемуся в Сочи XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В заседании принимали участие представители АЗЕРТАДЖ (Азербайджан), ТАСС (Россия), БЕЛТА (Беларусь), Казинформ (Казахстан) и других информационных агентств.

В заседании принял участие заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Председатель Информсовета, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что 2018 год объявлен на пространстве СНГ Годом культуры, и в связи с этим агентства-участники будут уделять больше внимания культурным ценностям народов стран Содружества.

Участники заседания подвели итоги работы Совета в 2017 году, а также обсудили актуальные вопросы взаимодействия государственных информационных агентств в 2018 году. Также был проведен обмен мнениями о проблемах современной журналистики.