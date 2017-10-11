В Сочи состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании
AzerTAg.az
11.10.2017 [17:05]
Сочи, 11 oктября, AЗЕРТАДЖ
11 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании.
В конце заседания состоялась церемония подписания документов. В целом, в связи с деятельностью структуры было подписано 18 документов.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
11.10.2017 [15:35]
11.10.2017 [11:50]
10.10.2017 [15:49]
МУЛЬТИМЕДИА
11.10.2017 [16:49]
11.10.2017 [16:39]
11.10.2017 [14:19]
11.10.2017 [18:27]
11.10.2017 [16:12]
11.10.2017 [18:15]
11.10.2017 [17:15]
11.10.2017 [17:03]
11.10.2017 [17:02]
11.10.2017 [18:08]
11.10.2017 [12:54]
11.10.2017 [12:19]
11.10.2017 [15:58]
11.10.2017 [13:34]
11.10.2017 [11:25]
11.10.2017 [11:00]
10.10.2017 [14:40]
10.10.2017 [11:36]
06.10.2017 [17:50]
11.10.2017 [17:54]
11.10.2017 [15:14]
11.10.2017 [11:06]
11.10.2017 [18:10]
11.10.2017 [17:20]
11.10.2017 [14:11]
11.10.2017 [11:16]
11.10.2017 [17:18]
11.10.2017 [15:05]
10.10.2017 [16:31]
10.10.2017 [15:50]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание