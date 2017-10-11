Сочи, 11 oктября, AЗЕРТАДЖ 11 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе. Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании. В конце заседания состоялась церемония подписания документов. В целом, в связи с деятельностью структуры было подписано 18 документов.

AZERTAG.AZ : В Сочи состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании

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