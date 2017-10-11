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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    В Сочи состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании

    11.10.2017 [17:05]

    Сочи, 11 oктября, AЗЕРТАДЖ

    11 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

    Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании.

    В конце заседания состоялась церемония подписания документов. В целом, в связи с деятельностью структуры было подписано 18 документов.

    AZERTAG.AZ :В Сочи состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании
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