Сочи, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

11 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на встрече в узком составе были проведены подробные обсуждения о взаимодействии и сотрудничестве. Глава Российского государства сообщил, что с 1 января следующего года председательство в структуре перейдет к Таджикистану.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что в период председательства его страны в СНГ укрепление достигнутых результатов останется приоритетным вопросом. Президент Таджикистана подчеркнул, что будет уделено внимание на вопросы экономики, энергетики, альтернативной энергии, транзита грузов, логистики, сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, сказал, что будут расширены гуманитарные, туристические, инновационные связи, а также связи в сфере охраны окружающей среды, борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Коснувшись связей СНГ с международными структурами, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов рассказал о сотрудничестве в области политики. Он отметил, что повышение взаимного доверия среди стран СНГ является одним из чрезвычайно важных вопросов.

Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко рассказала о деятельности Совета Межпарламентской Ассамблеи, подчеркнула развитие динамичного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Выступивший в заключение Президент России Владимир Путин отметил расширение сотрудничества в области политического диалога, безопасности, экономики, отметил, что объем товарооборота с начала этого года вырос на 25 процентов.

Затем состоялась церемония подписания документов. В целом, в связи с деятельностью структуры было подписано 18 документов.