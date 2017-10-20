Стамбул, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

20 октября в Стамбуле состоялся IX Саммит Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества».

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Саммите в качестве особого гостя принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала было сделано совместное фото.

Саммит начался с чтения аятов из священного Корана.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран – D-8 Сейед Али-Мохаммад Мусеви объявил Саммит открытым и рассказал о значении мероприятия.

Нынешний председатель организации D-8, премьер-министра Пакистана Шахид Хакан Аббаси подчеркнул необходимость активизации усилий стран-членов для дальнейшего расширения деятельности структуры в современный период. Он отметил, что Пакистан в период председательства в организации D-8 стремился к укреплению и развитию этой структуры. Именно в этот период D-8, получив статус наблюдателя в ООН, укрепила свою позицию на международном уровне. Премьер-министр Пакистана сказал, что члены структуры в течение 20 лет развивали связи в экономической, торговой, транспортной, туристический и других сферах.

Премьер-министр Шахид Хакан Аббаси объявил, что председательство в организации D-8 перешло от Пакистана к Турции.

Новый председатель организации, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении подчеркнул успешную деятельность D-8, которая охватывает страны трех континентов, за последние 20 лет, отметил значимость проведения Саммита на фоне напряженности в мире. Подчеркнув, что происходящие в последние годы в регионах, где проживают мусульмане, конфликты, терроризм, стихийные бедствия имеют тяжелые последствия, Президент Турции с сожалением сказал, что глобальная несправедливость вместо того, чтобы уменьшаться, еще больше растет. Отметив рост в мире попыток связать Ислам с терроризмом, исламофобии и ксенофобии, углубление миграционного кризиса, Президент Турции сказал, что страны D-8 обладают молодым и динамично растущим населением, богатыми природными ресурсами, стремительным развитием, которые присущи не многим странам в мире. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что благодаря полноценному эффективному использованию этого потенциала странами-членами взаимный торговый оборот за короткое время может быть доведен с нынешних 100 миллиардов до 500 миллиардов долларов. Подчеркнув наличие больших возможностей для расширения связей в сфере экономики, торговли, транспорта, оборонной промышленности, образования, сельского хозяйства и пр., Президент Турции отметил, что увеличение числа членов D-8, ведение взаимной торговли в национальной валюте позволят еще более усилить организацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на IX Саммите D-8.

На Саммите D-8 были заслушаны отчеты 16-й, 17-й и специальной сессий, обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня.

Подводя итоги IX Саммита, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что D-8 внесет вклад в дальнейшее развитие мира, стабильности и благосостояния на планете. Президент Турции довел до внимания необходимость проведения ряда реформ для усиления и расширения организации, выразил благодарность Секретариату за активность в развитии структуры и организацию Саммита на высоком уровне, принимающим участие в мероприятии главам государств и правительств, руководителям делегаций.

Затем с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и глав государств и правительств других стран был подписан Меморандум взаимопонимания между организацией D-8 и Исламским банком развития.

В формат D-8 входят Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Египет и Нигерия. Два члена организации - Турция и Индонезия являются членами «Большой двадцатки» (G-20). Главная цель деятельности D-8 – развивать сотрудничество между странами-членами, укреплять связи в экономической и социальной сферах.

Идея создания этой структуры была выдвинута на заседании Организации исламского сотрудничества, проведенном 22 октября 1996 года в Стамбуле. D-8 была официально учреждена на состоявшемся 15 июня 1997 года в Стамбуле Саммите глав государств и правительств.

Девятый Саммит подытожил первый этап деятельности организации D-8, охватывающий 20-летний период, были определены цели для нового этапа и основные направления деятельности.

Х Х Х

20 октября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.