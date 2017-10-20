Стамбул, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

20 октября в Стамбуле состоялся IX Саммит Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества».

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Саммите в качестве особого гостя принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала было сделано совместное фото.

Саммит начался с чтения аятов из священного Корана.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран – D-8 Сейед Али-Мохаммад Мусеви объявил Саммит открытым и рассказал о значении мероприятия.

Нынешний председатель организации D-8, премьер-министра Пакистана Шахид Хакан Аббаси подчеркнул необходимость активизации усилий стран-членов для дальнейшего расширения деятельности структуры в современный период. Он отметил, что Пакистан в период председательства в организации D-8 стремился к укреплению и развитию этой структуры. Именно в этот период D-8, получив статус наблюдателя в ООН, укрепила свою позицию на международном уровне. Премьер-министр Пакистана сказал, что члены структуры в течение 20 лет развивали связи в экономической, торговой, транспортной, туристический и других сферах.

Премьер-министр Шахид Хакан Аббаси объявил, что председательство в организации D-8 перешло от Пакистана к Турции.

Новый председатель организации, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении подчеркнул успешную деятельность D-8, которая охватывает страны трех континентов, за последние 20 лет, отметил значимость проведения Саммита на фоне напряженности в мире. Подчеркнув, что происходящие в последние годы в регионах, где проживают мусульмане, конфликты, терроризм, стихийные бедствия имеют тяжелые последствия, Президент Турции с сожалением сказал, что глобальная несправедливость вместо того, чтобы уменьшаться, еще больше растет. Отметив рост в мире попыток связать Ислам с терроризмом, исламофобии и ксенофобии, углубление миграционного кризиса, Президент Турции сказал, что страны D-8 обладают молодым и динамично растущим населением, богатыми природными ресурсами, стремительным развитием, которые присущи не многим странам в мире. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что благодаря полноценному эффективному использованию этого потенциала странами-членами взаимный торговый оборот за короткое время может быть доведен с нынешних 100 миллиардов до 500 миллиардов долларов. Подчеркнув наличие больших возможностей для расширения связей в сфере экономики, торговли, транспорта, оборонной промышленности, образования, сельского хозяйства и пр., Президент Турции отметил, что увеличение числа членов D-8, ведение взаимной торговли в национальной валюте позволят еще более усилить организацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на IX Саммите D-8.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Уважаемый генеральный секретарь.

Дамы и господа.

В первую очередь, выражаю признательность моему дорогому брату, Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за приглашение на IX Саммит Организации экономического сотрудничества D-8 и за проявленное гостеприимство.

Несмотря на то, что Азербайджан не является членом D-8, Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Азербайджан на это мероприятие. За это я выражаю глубокую признательность моему брату.

В ноябре 2015 года в турецком городе Анталья состоялся Саммит «Большой двадцатки». Турция могла пригласить на эту встречу в качестве особого гостя лишь одну страну, не являющуюся членом группы, и Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил на это мероприятие Азербайджан. Это еще раз является наглядным примером азербайджано-турецкого братства, дружбы.

Уважаемые участники встречи, хочу привлечь ваше внимание к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Армения уже более 25 лет оккупировала исторические земли Азербайджана - Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов. На этих территориях проведена политика этнической чистки, более 1 миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. В 1992 году Армения совершила Ходжалинский геноцид. В результате этого военного преступления было убито 613 мирных азербайджанцев, из которых 106 - женщины и 63 - дети. Тысячи людей пропали без вести и были ранены. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях содержится требование о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских земель. Аналогичные решения и резолюции приняли также Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ и другие организации. Однако оккупант-Армения игнорирует эти решения и продолжает военные преступления против азербайджанского гражданского населения.

В апреле прошлого года в результате вооруженного нападения Армении на линии соприкосновения войск погибли гражданские лица и военнослужащие. Были разрушены сотни жилых домов. Азербайджан решительно пресек эту провокацию Армении, наша армия освободила часть наших земель от армянских оккупантов. После этого был заново отстроен полностью разрушенный Арменией поселок Джоджуг Мерджанлы. В этом поселке, состоящем из 150 домов, были построены школа, медицинский пункт и мечеть. Эта мечеть - аналог разрушенной армянами Шушинской мечети.

Нагорный Карабах - историческая земля Азербайджана. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций Совет Безопасности ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана. Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на их исконной земле было создано второе надуманное армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не является и не будет темой переговоров.

Уважаемые участники встречи, Азербайджан придает особое значение исламской солидарности и вносит свой вклад. 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Одновременно в этом году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности с участием около 3-х тысяч спортсменов, приехавших из 54 мусульманских стран. Сегодня мы ведем активную борьбу с исламофобией, являющейся одной из самых серьезных угроз в мире. Пытающаяся представить себя другом мусульманских стран Армения разрушила мечети и религиозные памятники в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему регионах. Страна, разрушающая мечети, никогда не может быть другом мусульманских стран.

Два дня назад Азербайджан отметил 26-ю годовщину восстановления своей независимости. За короткий срок наша страна прошла успешный путь развития. Начиная с 2004 года наша экономика выросла более чем в 3 раза, было открыто около двух миллионов рабочих мест. Бедность сократилась до 5 процентов. Грамотность составляет около 100 процентов. Наши валютные резервы равны внутреннему валовому продукту страны. Внешний государственный долг составляет менее 20 процентов внутреннего валового продукта. Эти успехи Азербайджана отмечаются также международными организациями. В отчете Давосского экономического форума за этот год Азербайджан по конкурентоспособности экономики занял 35-е место.

Азербайджан - инициатор и активный участник проектов международного масштаба. Сегодня мы вместе с нашими партнерами реализуем проект «Южный газовый коридор». Это один из крупнейших инфраструктурных проектов мира. Соглашение по газопроводу TANAP, являющемуся основной частью Южного газового коридора, было подписано между Азербайджаном и Турцией в 2012 году в городе Стамбул, этот трубопровод будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, официальное открытие которой состоится в скором времени, станет самой короткой дорогой между Европой и Азией. Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в создание транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Эти транспортные коридоры откроют новые возможности для экономического развития Евразии.

Благодарю за внимание.

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На Саммите были заслушаны отчеты 16-й, 17-й и специальной сессий Совета D-8, обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня.

Подводя итоги IX Саммита, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что D-8 и дальше будет вносить вклад в развитие мира, стабильности и благосостояния на планете. Президент Турции довел до внимания необходимость проведения ряда реформ для усиления и расширения организации, выразил благодарность Секретариату за активность в развитии структуры и организацию Саммита на высоком уровне, принимающим участие в мероприятии главам государств и правительств, руководителям делегаций.

Затем с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и глав государств и правительств других стран был подписан Меморандум о взаимопонимании между организацией D-8 и Исламским банком развития.

В формат D-8 входят Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Египет и Нигерия. Два члена организации - Турция и Индонезия являются членами «Большой двадцатки» (G-20). Главная цель деятельности D-8 – развивать сотрудничество между странами-членами, укреплять связи в экономической и социальной сферах.

Идея создания этой структуры была выдвинута на заседании Организации исламского сотрудничества, проведенном 22 октября 1996 года в Стамбуле. D-8 была официально учреждена на состоявшемся 15 июня 1997 года в Стамбуле Саммите глав государств и правительств.

Девятый Саммит подытожил первый этап деятельности организации D-8, охватывающий 20-летний период, были определены цели для нового этапа и основные направления деятельности.

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20 октября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.