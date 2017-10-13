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    В Ташкенте пройдет международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере узбекско-азербайджанской дружбы»

    13.10.2017 [12:48]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    17 октября председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Узбекистан.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ, в пресс-службе УМК, целью визита является участие в международной конференции на тему «Исламская солидарность на примере узбекско-азербайджанской дружбы», организованной Управлением мусульман Кавказа совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, Комитетом по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан и Управлением мусульман Узбекистана, которая состоится 18 октября в Ташкенте.

    В международной конференции, которая пройдет в столице Узбекистана после прошедших в рамках объявленного в этом году Президентом Ильхамом Алиевым «Года исламской солидарности» в Баку, России, Финляндии, Иране, Турции международных мероприятий, примут участие депутаты Милли Меджлиса, руководство Национальной Академии наук Азербайджана, известные научные и религиозные деятели и др. В рамках визита планируются также поездки нашей делегации в Бухару и Самарканд.

    В рамках визита предусмотрены также встречи председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и азербайджанской делегации с официальными лицами Узбекистана.

    AZERTAG.AZ :В Ташкенте пройдет международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере узбекско-азербайджанской дружбы»
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