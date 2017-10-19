В Ташкенте прошла международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекской дружбы»

Ташкент, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

18 октября в Ташкенте состоялась международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекской дружбы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции, организованной Управлением мусульман Кавказа совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, Комитетом по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан и Управлением мусульман Узбекистана, приняли участие депутаты Милли Меджлиса, делегации в составе известных деятелей науки, культуры и религии, религиозные деятели Турции. В состав делегации вошли председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, председатель аграрного комитета, руководитель рабочей группы по азербайджано-узбекским межпарламентским связям Эльдар Ибрагимов, главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Хикмет Бабаоглу, депутат Джаваншир Пашазаде и другие.

В конференции также приняли участие представители российских городов Москва и Санкт-Петербург, Карачаево-Черкеской Республики и других мусульманских субъектов, в том числе ряда международных организаций.

В мероприятии с узбекской стороны приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов, председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усманхон Алимов, председатель Комитета по делам религий при Кабинете министров Ортикбек Юсупов и другие.

Конференция началась с чтения аятов из священного Корана.

Затем советник Президента Узбекистана Алишер Султанов зачитал обращение к участникам конференции главы государства Шавката Мирзияева.

В обращении говорится, что наши государства и народы издревле дружили и впредь будут дружить. Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива известны как центры исламской культуры. Узбекистане подарил миру таких известных деятелей, как Имам Бухари, Матуриди, Термези. Наша страна признана как страна, с уважением относящаяся с национально-духовных ценностей. Сегодня в Узбекистане представители 130 народов и наций, 16 конфессий живут в условиях стабильности и мира. В Ташкенте функционируют Исламский институт и Исламский университет.

Выступивший на конференции шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил удовлетворение проведением этого мероприятия в братском Узбекистане земле в «Год Исламском солидарности», объявленным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что организованная в Ташкенте конференция подтверждает приверженность Азербайджана и Узбекистана идеям исламской солидарности, в том числе традициям межкультурного диалога. Узбекистан, как часть исламского мира, внес свой вклад в развитие исламской цивилизации. Аллахшукюр Пашазаде также проинформировал о мероприятиях, проведенных в Азербайджане и других странах в рамках «Года исламской солидарности».

Шейх уль-ислам сказал, что в Ташкенте, Самарканде, Бухаре представители различных наций живут как одна семья. «Моя судьба, как и судьба многие религиозные деятели, тесно связана с Узбекистаном, его народом, прекрасными традициями этой священной земли», - сказал он.

Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул, что основа отношений между независимым Азербайджаном и Узбекистаном была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Сегодня эти отношения успешно продолжаются президентами Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзияевым. Азербайджан и Узбекистан уверенно шагают вперед. Главной целью на этом пути являются улучшение благосостояния и благополучия народа, занятие достойного места в мировом сообществе.

Затем Мубариз Гурбанлы зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции.

В обращении говорится, что проведение в Узбекистане – в стране, где в мирных условиях сосуществуют различные культуры, царит атмосфера взаимопонимания и толерантности, мероприятия, в котором принимают участие авторитетные деятели науки и религии, руководители международных организаций и представители общественности, - закономерное явление. Наши страны считаются центром исламской культуры и мирового культурно-исторического наследия. Азербайджан и Узбекистан, играющие важную роль в мусульманском возрождении, являясь мостом, объединяющим Восток и Запад, вложили бесценный вклад в развитие различных культур, религий и конфессий. Сохранившиеся до наших дней атмосфера толерантности и культурно-этнического разнообразия являются историческим достижением, свидетельствующим о духовном богатстве наших народов.

В обращении говорится, что сегодня наши государства, оставаясь приверженными таким историческим традициям, как толерантность и мультикультурализм, в своей внешней политике придают одинаково важное значение укреплению отношений как с исламским миром, так и другими государствами.

Отмечается, что сегодня в мире происходят противоречивые процессы и события, считающиеся реальной угрозой для человеческой цивилизации. В различных регионах возникают конфликты на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции терроризма, сепаратизма, ксенофобии, исламофобии, предпринимаются попытки использовать религию в политических целях. Только совместными усилиями человечество сможет противостоять этим угрозам. Нас радует то, что дружественные отношения между нашими народами в том году, когда в Азербайджане был объявлен «Годом исламской солидарности», еще раз подтверждает, что наши государства привержены исламской солидарности и межрелигиозному диалогу.

Выступивший на конференции председатель комитета общественных объединений и религиозных структур Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов довел до внимания, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2016-й год в нашей стране «Годом мультикультурализма», а 2017-й – «Годом исламской солидарности». Принципы толерантности и мультикультурализма, сохранившиеся из исторического прошлого нашего народа, нашли свое отражение и в законодательстве нашей страны. Так, парламентом приняты законы «О свободе вероисповедания», «О борьбе с религиозным экстремизмом».

Оценивая исламскую солидарность на фоне азербайджано-узбекских связей, можно отметить, что на основе этих отношений стоят близость культур, языка, обычаев и традиций, дошедшие до нас из глубины столетий, исторически формирующиеся нравственные и общечеловеческие ценности» - сказал Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета парламента подчеркнул, что вклад, внесенный нашими народами в исламскую цивилизацию, отражен в творчестве гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, азербайджанского ученого Насиреддина Туси, гениального узбекского поэта Алишера Навои, известного ученого и государственного деятеля Мирзы Улугбека. Одним из подтверждений этой близости является то, что в Баку воздвигнут памятник Алишеру Навои, а в Ташкенте – Низами Гянджеви.

Председатель комитета аграрной политики Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-узбекским межпарламентским связям Эльдар Ибрагимов сказал, что происходящие в современном мире политические процессы, войны и конфликты в мусульманских странах, распространение в некоторых странах исламофобии еще раз наглядно свидетельствуют о необходимости солидарности исламского мира.

В подобных условиях Азербайджан выступает приверженцем обеспечения исламской солидарности во всем мире.

Проведение в 2015 году в Азербайджане первых Европейских игр, а в 2017 году – Игр исламской солидарности свидетельствуют о том, что наша страна является пространством межцивилизационного и межрелигиозного диалога, а также экономическим и культурным мостом. Объявление 2017 года «Годом исламской солидарности» является месседжем тем, кто считает Ислам угрозой, разъединяет народы по религиозной принадлежности, проявляет неуважение к мусульманским беженцам, проводит кампанию «STOP Islam». Азербайджан определил рамки двустороннего и многостороннего сотрудничества с мусульманским миром. В этом контексте большое значение имеют связи с дружественным и братским Узбекистаном.

Мубариз Гурбанлы в своем выступлении отметил, что исламская солидарность сегодня является важной задачей, стоящей перед исламским миром. Исламская солидарность – одна из главных условий гармонии и мирного сосуществования не только в мусульманских странах, но и во всем мире. Объединение мусульманского мира вокруг общих целей и выступление с единой позиции являются одним из главных направлений государственной политики Азербайджана. Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым этого года в нашей стране «Годом исламской солидарности» радует нас, а также является подтверждением чуткого отношения главы государства к исламскому сообществу. Говоря о значимости исламской солидарности, Президент Азербайджана отметил, что объявление этого года «Годом исламской солидарности» отражает нашу политику и цель. Мы – мусульманские страны должны решать проблемы между собой мирным путем и укреплять солидарность.

Выступивший академик Акиф Ализаде отметил, что в нашей стране представители различных религий живут в условиях мира. В Баку успешно функционирует Международный центр мультикультурализма. Несколько лет назад Баку был объявлен столицей исламской культуры. В Азербайджане уважают национально-духовные ценности. Будущие поколения не должны стать жертвой религиозного фанатизма. В этом вопросе, в первую очередь, несем ответственность мы – ученые, теологи. В этом деле должны активизировать усилия не только исламские ученые, но и историки, востоковеды, даже представители точных фундаментальных наук.

После перерыва конференция продолжила работу в рамках панельного заседания. Модераторами заседания были первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев и представитель Узбекистана Ахмаджон Хасанов.

Салман Мусаев выступил с докладом на тему «Религия и социальное сотрудничество», заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов – «Отношения государство-религия в Азербайджане», глава Бакинской и Азербайджанской Епархии архиепископ Александр – «Проблемы толерантности в современном мировоззрении: прошлое и современность», председатель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев – «Роль религии в формировании толерантности», президент Европейского тюркско-мусульманского союза Муса Сардар Челеби – «Проблемы толерантности в современном исламском мировоззрении» и др.

Подведя итоги конференции, Аллахшукюр Пашазаде сказал: «Сегодняшняя конференция еще раз подтвердила, что Узбекистан и Азербайджан привержены к идеям исламской солидарности и традициям межкультурного диалога. В конференции принимают участие представители из различных стран мира. Выражаем им признательность за то, что приняли наше приглашение и участвовали в работе конференции».

Шейх уль-ислам поблагодарил президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзияева за поддержку в проведении этого важного мероприятия и за обращения, адресованные участникам конференции.

В заключение конференции было принято коммюнике.

Таким образом, проходящая в Ташкенте международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере узбекско-азербайджанской дружбы» завершилась.

Гулу Кенгерли,

собкор АЗЕРТАДЖ

Ташкент