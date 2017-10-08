Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ 8 октября в Тбилиси началась встреча министров иностранных дел ГУАМ. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече, посвященной 20-й годовщине создания ГУАМ, обсуждаются перспективы развития сотудничества внутри организации, вопросы региональной безопасности, международного сотрудничества и др. Хатаи Азизов собкор АЗЕРТАДЖ Тбилиси

AZERTAG.AZ : В Тбилиси началась встреча министров иностранных дел ГУАМ

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