    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    В Тбилиси началась встреча министров иностранных дел ГУАМ

    08.10.2017 [13:38]

    Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    8 октября в Тбилиси началась встреча министров иностранных дел ГУАМ.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече, посвященной 20-й годовщине создания ГУАМ, обсуждаются перспективы развития сотудничества внутри организации, вопросы региональной безопасности, международного сотрудничества и др.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :В Тбилиси началась встреча министров иностранных дел ГУАМ
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    08.10.2017 [18:00]
    В Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Грузии
    08.10.2017 [12:49]
    Министр иностранных дел Азербайджана находится с визитом в Грузии
    08.10.2017 [00:07]
    В американском издании опубликована статья об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте
    07.10.2017 [14:30]
    The Jerusalem Post: Армения, исчезающее государство Южного Кавказа
    В Тбилиси началась встреча министров иностранных дел ГУАМ В Тбилиси началась встреча министров иностранных дел ГУАМ