В Тбилиси обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Тбилиси, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

17 октября в Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча между руководителями Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече приняли участие министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов, начальники генеральных штабов Грузии и Турции генерал-майор Владимир Чачибая и генерал армии Хулуси Акара.

В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, вопросы региональной безопасности и совместной охраны осуществляемых в регионе экономических проектов. Стороны выразили уверенность в том, что трехстороннее сотрудничество придаст толчок стабильности в регионе, улучшению и развитию социального благосостояния наших народов.

Руководители вооруженных сил провели обмен мнениями в связи с нагорно-карабахским конфликтом, территориальной целостностью Азербайджана и Грузии, происходящими в Турции и мире процессами. Кроме того, была выражена однозначная поддержка территориальной целостности Азербайджана и Грузии, подчеркнута необходимость урегулирования нагорно-карабахской и южноосетинской проблемы в рамках территориальной целостности государств.

По итогам встречи был подписан совместный протокол.

На встрече также принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Хатаи Азизов

собкор АЗЕРТАДЖ

Тбилиси