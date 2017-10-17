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    ПОЛИТИКА


    В Тбилиси обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией

    17.10.2017 [15:05]

    Тбилиси, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    17 октября в Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча между руководителями Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече приняли участие министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов, начальники генеральных штабов Грузии и Турции генерал-майор Владимир Чачибая и генерал армии Хулуси Акара.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, вопросы региональной безопасности и совместной охраны осуществляемых в регионе экономических проектов. Стороны выразили уверенность в том, что трехстороннее сотрудничество придаст толчок стабильности в регионе, улучшению и развитию социального благосостояния наших народов.

    Руководители вооруженных сил провели обмен мнениями в связи с нагорно-карабахским конфликтом, территориальной целостностью Азербайджана и Грузии, происходящими в Турции и мире процессами. Кроме того, была выражена однозначная поддержка территориальной целостности Азербайджана и Грузии, подчеркнута необходимость урегулирования нагорно-карабахской и южноосетинской проблемы в рамках территориальной целостности государств.

    По итогам встречи был подписан совместный протокол.

    На встрече также принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :В Тбилиси обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией
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