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    ПОЛИТИКА


    В Тбилиси пройдет встреча руководителей вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции

    16.10.2017 [12:58]

    Тбилиси, 16 октября, АЗЕРТАДЖ 

    17 октября в Тбилиси пройдет встреча руководителей вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов отправился 16 октября в Тбилиси для участия во встрече.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :В Тбилиси пройдет встреча руководителей вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции
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