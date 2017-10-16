Тбилиси, 16 октября, АЗЕРТАДЖ 17 октября в Тбилиси пройдет встреча руководителей вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов отправился 16 октября в Тбилиси для участия во встрече. Хатаи Азизов собкор АЗЕРТАДЖ Тбилиси

AZERTAG.AZ : В Тбилиси пройдет встреча руководителей вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции

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