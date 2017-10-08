В Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Грузии

Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

Находящийся с визитом в Тбилиси министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем премьер-министра Грузии, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что рад видеть своего азербайджанского коллегу в Грузии, М.Джанелидзе сказал, что связи между нашими странами развиваются, подчеркнул важную роль Азербайджана в ГУАМ.

Э.Мамедъяров высоко оценил проведение Грузией мероприятий, связанных с 20-летним юбилеем ГУАМ. Министр выразил уверенность в том, что деятельность ГУАМ и в дальнейшем будет укрепляться.

В ходе беседы были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджанлом и Грузией, а также в рамках и международных организаций и ГУАМ, вопросы повышения эффективности деятельности ГУАМ, региональной безопасности, энрегетические проекты и др.

На встрече также принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Хатаи Азизов

собкор АЗЕРТАДЖ

Тбилиси