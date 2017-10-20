В Tбилисском государственном университете состоялась презентация книги азербайджанского ученого на грузинском языке

Tбилиси, 20 oктября, AЗЕРТАДЖ

20 октября в Тбилисском государственном университете имени И.Джавахишвили состоялась презентация книги «Страны Азии в системе международных отношений» на грузинском языке доцента кафедры международных отношений Бакинского государственного университета (БГУ), доктора философии по политическим наукам Рза Талыбова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Грузии, было посвящено 25-летию дипломатических отношений между нашими странами.

Проректор университета Михеил Чхенкели сказал, что сегодня связи между нашими странами в научной сфере стремительно развиваются. Такие книги играют важную роль в развитии наших отношений в научной и образовательной сферах. Oн назвал книгу Рза Талыбова очень солидным исследовательским трудом. Проректор выразил признательность посольству Азербайджана за поддержку в издании книги на грузинском языке.

В своем выступлении посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов рассказал о древних дружественных связях между нашими странами, подчеркнул, что в результате усилий общенационального лидера Гейдара Алиева наши отношения еще больше развиваются на новой плоскости. Он отметил, что благодаря успешной внешней политике Президента Ильхама Алиева наши отношения поднялись на уровень стратегического партнерства.

Посол отметил важность проведения таких мероприятий накануне 25-летие наших отношений, подчеркнул значение перевода трудов ученых двух стран на азербайджанский и грузинский языки. Он сообщил, что в книге, представляемой сегодня читателям, широко исследуется позиция Китайской Народной Республики в мировой политике, а также связи со странами Азии, азербайджано-китайские отношения.

Выступившие на мероприятии переводчик книги, профессор Джабуки Кириам, ученый-историк, профессор Гурам Мархулиа и другие рассказали о достоинствах книги.

Отметим, что книга «Страны Азии в системе международных отношений» используется в высших учебных заведениях как учебник, утвержденный Министерством образования Азербайджанской Республики. Kнига используется и во многих вузах стран СНГ.

Xатаи Азизов

собкор AЗЕРТАДЖ

Tбилиси