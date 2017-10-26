В The New York Times опубликована статья об опере "Лейли и Меджнун"

Вашингтон, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Газета The New York Times опубликовала статью об азербайджанской опере "Лейли и Меджнун", которая будет показана с 26 по 29 октября в Линкольн-центре в Нью-Йорке. "Лейли и Меджнун" будет представлена американским зрителям в новой интерпретации. В нем примет участие танцевальная группа известного хореографа Марка Морриса, главные партии исполнят народный артист Азербайджана Алим Гасымов и заслуженная артистка Азербайджана Фаргана Гасымова.

В статье говорится, что опера, написанная в начале 20-го века азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли, основана на истории, широко известной на Ближнем Востоке, так же, как и "Ромео и Джульетта" на Западе. Подобно трагедии Шекспира, она рассказывает о любви юноши и девушки, которая ведет к безвременной смерти влюбленных. По словам Морриса, история Лейли и Меджнуна не об интимных отношениях, а о чисто духовных, повествующей о бесконечности после смерти. На протяжении веков, по мотивам "Лейли и Меджнун" появлялись бесчисленные произведения искусства: поэмы Низами Гянджеви (12-й век), Мухаммеда Физули (16-й век), а также картины, песни, кинофильмы, балет и даже известная песня Эрика Клэптона "Лейла". В статье отмечается, что опера Гаджибейли считается первой оперой на Ближнем Востоке.

Композиция представляет собой оригинальный гибрид обычных оперных элементов с мугамом, который характеризуется длинными отрывками структурированной импровизации и орнаментации, говорится в статье. Во время спектакля исполнители танцев выступают в красно-синих костюмах, вдохновленных цветами азербайджанского флага. Как известно, Марк Моррис заинтересовался оперой "Лейли и Меджнун" 10 лет назад, когда впервые выступил с Алимом и Ферганой Гасымовыми и ансамблем "Шелковый путь" под руководством Йо-Йо Ма.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон