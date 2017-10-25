Баку, 25 октября, AЗЕРТАДЖ

В Турции нашли игрушечный «автомобиль», которому 5000 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт авторамблер, речь идет о небольшой игрушечной колеснице.

Как предполагают ученые, игрушка принадлежала сыну правителя или высокопоставленного городского чиновника. По версии археологов, сама глиняная фигурка относится к бронзовому веку, а её возраст составляет около 5000 лет. Чтобы было понятнее, это — примерно 3000 лет до Рождества Христова. При этом можно заметить, что колесница выполнена с большой любовью к деталям. Например, на её задней части вырезан узор, а колеса повозки держатся при помощи специальных "осей".

Ученые отмечают, что находка такого игрушечного транспортного средства имеет довольно важное значение. Игрушка показывает, что уже 5000 лет назад дети играли примерно в очень похожие вещи, просто вместо современных машинок у них были тележки и колесницы. В ближайшее время игрушечное транспортное средство будет перенесено в музей, а раскопки в комплексе Согматар продолжатся.