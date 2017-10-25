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    В Турции нашли игрушечный «автомобиль», которому 5000 лет

    25.10.2017 [18:52]

    Баку, 25 октября, AЗЕРТАДЖ

    В Турции нашли игрушечный «автомобиль», которому 5000 лет.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт авторамблер, речь идет о небольшой игрушечной колеснице.

    Как предполагают ученые, игрушка принадлежала сыну правителя или высокопоставленного городского чиновника. По версии археологов, сама глиняная фигурка относится к бронзовому веку, а её возраст составляет около 5000 лет. Чтобы было понятнее, это — примерно 3000 лет до Рождества Христова. При этом можно заметить, что колесница выполнена с большой любовью к деталям. Например, на её задней части вырезан узор, а колеса повозки держатся при помощи специальных "осей".

    Ученые отмечают, что находка такого игрушечного транспортного средства имеет довольно важное значение. Игрушка показывает, что уже 5000 лет назад дети играли примерно в очень похожие вещи, просто вместо современных машинок у них были тележки и колесницы. В ближайшее время игрушечное транспортное средство будет перенесено в музей, а раскопки в комплексе Согматар продолжатся.

    AZERTAG.AZ :В Турции нашли игрушечный «автомобиль», которому 5000 лет
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