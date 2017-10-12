В UNEC дан старт традиционному «Месячнику науки»

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) дан старт традиционному «Месячнику науки».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Департамента маркетинга и коммуникации университета, в первый день «Месячника науки» ректор, профессор Адалят Мурадов отметил, что мероприятие проводится с целью повышения эффективности научных исследований, стимулирования профессорско-преподавательского состава и студентов на научно-исследовательские работы, выявления потенциала сотрудников-исследователей и проведения обмена мнениями в UNEC, который нацелен на превращение в университет научно-исследовательского профиля. Говоря о предпринятых в UNEC в этом направлении шагах, достигнутых успехах, ректор рассказал о виртуальном экономическом форуме diskurs.az, созданном в целях вынесения на общественное обсуждение исследований ученых, а также о журнале “Эксперт UNEC”, вызвавшего интерес у общественности.

А.Мурадов отметил, что в UNEC создано 5 исследовательских центров по специальностям, в которых ведутся исследования по европейской и исламской экономике. Одновременно были организованы международные конференции с участием лауреатов Нобелевской премии, проведены научные обсуждения. Ученые UNEC впервые в Азербайджане при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD), самого большого проекта в регионе, приняли участие в исследовательской программе университетов Германии. Ректор обратил внимание на научную деятельность, в которой 40 процентов отводится для определения рейтинга преподавателей в системе дифференциальной заработной платы, и подчеркнул, что за последние 3 года в UNEC количество научных публикаций выросло в 2,5 раза, опубликованных за рубежом статей в 3,6 раза.

Ректор UNEC отметил значение Дней науки в еще большем повышении качества научных исследований в университете.

Заведующий отделом науки, профессор Захид Мамедов выступил с докладом по теме «Стратегическая дорожная карта – переход к формату наука-образование-инновация: мировая практика и применение в UNEC». Говоря о научно-исследовательских обязанностях университета, профессор отметил, что в основе этих университетов стоит высшее учебное заведение, в одинаковой степени эффективно осуществляющее научную и образовательную деятельность, ведущее передовые научные исследования, обеспечивающее качественную среду обучения, владеющее высоким научным и научно-педагогическим кадровым потенциалом. Профессор отметил, что на международной научно-практической конференции на тему «Современная модель управления научной деятельностью в университетах» была принята Бакинская декларация. Рабочая группа, созданная под руководством ректора UNEC, разработает предложения в направлении эффективного управления научной деятельностью в университетах, изучения мировой практики и представит в Министерство образования.

На мероприятии прозвучали предложения по повышению уровня научной деятельности в UNEC. Было отмечено, что в университете будут выделены направления деятельности педагогического состава и ученых-исследователей. Поэтому есть необходимость в коренном изменении учебных программ. Было отмечено, что лауреаты Нобелевской премии находятся в центре мирового внимания, в связи с чем было подчеркнуто о значении проведения в UNEC в рамках «Месячника науки» просветительских мероприятий о лауреатах Нобелевской премии по экономике. Было выдвинуто предложение о переводе на азербайджанский язык книги лауреата Нобелевской премии по экономике 2017 года Ричарда Талера «Поведенческая экономика».

Было отмечено, что в ближайшие годы в UNEC будут осуществлены перевод исследований лауреатов Нобелевской премии, классификация научных работ, определены приоритеты научных исследований. На мероприятии прозвучали предложения об управлении академическими исследователями, организации академической экспертизы.

В рамках «Месячника науки» в UNEC будут организованы научные семинары, «круглые столы» с участием известных деятелей науки и экономистов Азербайджана.