В UNEC обсужден вопрос концепции Социального бизнеса

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялась конференция на тему «Социальный бизнес: реальность и перспективы в Азербайджане».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Департамента маркетинга и коммуникации университета, организаторами конференции, реализованной при поддержке Министерства образования, являются UNEC, Международный Евразийский фонд печати (МЕФП) и Центр социального бизнеса Мохаммеда Юнуса.

Ректор, профессор Адалят Мурадов отметил, что целью UNEC является принятие активного участия в исследовании актуальных проблем мировой экономики. Говоря о работах, проделанных в этом направлении, ректор отметил, что впервые в мировой практике на мировом рынке был дан прогноз цены на азербайджанскую нефть, по линии Фонда исследования UNEC было организовано обсуждение с известным российским экспертом по цифровой экономике и электронным финансам, профессором Русланом Макаровым по теме криптовалюты и электронных денег.

Говоря о привлекающей внимание теме социального бизнеса, А.Мурадов рассказал об особенностях социального бизнеса как альтернативе идее свободного капитализма в обществе: «Здесь целью предпринимательской деятельности является не доход, а решение проблем в обществе. С этой точки зрения могу с уверенностью сказать, что мы, являясь учреждением образования, в определенном смысле занимаемся социальным бизнесом. В то время как обеспечение выпускников работой стоит перед нами как серьезная проблема, лауреат Нобелевской премии Мохаммед Юнус дает нам прекрасную идею «ты не ищи работу, а создай ее сам».

Говоря о значении социальных стартапов, ректор пожелал выпускникам не оставаться в зависимости от работодателя, а создавать конкуренцию. Обеспечение выпускниками своего будущего и привлечение своих товарищей в созданный ими бизнес А.Мурадов назвал путем решения проблемы безработицы без альтернативы.

На конференции транслировалось видеообращение лауреата Нобелевской премии по миру Мохаммеда Юнуса. Пожелав успехов работе конференции, лауреат Нобелевской премии с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и рассказал о встрече с президентом МЕФП Умудом Мирзоевым и ректором UNEC Адалятом Мурадовым: «На встречах мы пришли к выводу, что сосредоточившись на вопросе социального бизнеса, мы можем установить отношения, которые сейчас успешно осуществляем. Уверен, что правительство Азербайджана предпринимает соответствующие шаги по решению проблем граждан, однако люди сами должны проявлять активность в построении своей жизни. Эта моя вера». М.Юнус отметил, что каждый человек наделен безграничными творческими возможностями, что является началом идеи социального бизнеса, и добавил, что социальным бизнесом можно изменить весь мир.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли затронув вопрос о значении концепции социального бизнеса, отметил меры, предпринятые государством в этом направлении, и их успешные результаты. Он рассказал о проделанных работах в направлении применения социального бизнеса на основе существующих реалий и в связи с этим достижении положительных результатов в ближайшее время.

Президент МЕФП Умуд Мирзоев рассказал о длительной дружбе и сотрудничестве с Мохаммедом Юнусом и центром Юнуса. Он отметил значение встречи М.Юнуса с главой государства и некоторыми официальными лицами во время визита в Азербайджан: «После визита в нашу страну Мохаммеда Юнуса указания и поручения господина Президента вызвали необходимость применения инициатив в сфере социального бизнеса». У.Мирзоев назвал М.Юнуса генератором идеи, вдохновляющим людей верить в свои идеи. Он рассказал о трехстороннем меморандуме, заключенном между UNEC, Центром социального бизнеса Юнуса и МЕФ, благодаря чему были проделаны работы в сфере исследования социального бизнеса, проведения академических изысканий.

Директор ABAD Руфат Эльчиев рассказал об уникальных особенностях модели ABAD. Он предоставил участникам конференции информацию о социальном влиянии ABAD как модели, роли ее в направлении привлечения людей в социальный бизнес.

Директор Международного центра магистратуры и докторантуры UNEC, доцент Фариз Ахмедов рассказав о социальном бизнесе и мировой практике, раскрыл участникам конференции интересные факты.

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы отметил о значении исследований рынка в применении социального бизнеса, рассказал о работах в сфере повышения микрофинансового эффекта.

Анализируя географию экспортных рынков Центра Dijital маркетинга в UNEC, А.Мурадов заявил, что может представить предложения. Говоря о возможностях вновь действующего центра, ректор отметил, что при проведении внешними рынками маркетинга посредством интернета UNEC останется вне конкуренции.

Исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства Ширзад Абдуллаев отметил, что придает большое значение формированию и развитию общинных объединений в развитии социального бизнеса. Он отметил важность доступа этих общин к финансовым источникам.

Выступившие на конференции докладчики затронули вопросы значения социального бизнеса, усиления проектов стартапа, человеческого фактора в социальном бизнесе, экспорта, формирования экономического доверия и др. Докладчики обратили внимание на роль этой идеи в развитии хозяйственных сфер.

Отметим, что после реализации идей социального бизнеса Мохаммеда Юнуса, в 1998 году в 58 странах уже начали использовать похожую методологию. Основой концепции Мохаммеда Юнуса была идея создания мира, где нет бедности. В центре этой концепции стоит вопрос естественного человеческого права, которым могут пользоваться бедные, а не вопрос внутреннего валового продукта в развитии экономики.