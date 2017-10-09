В UNEC состоялся первый в новом учебном году «День открытых дверей»
AzerTAg.az
Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ
В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялся первый в новом учебном году «День открытых дверей».
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Департамента маркетинга и коммуникации университета, в «День открытых дверей», проводимый традиционно в первую субботу каждого месяца, ректор, профессор Адалят Мурадов принял сотрудников, студентов университета, родителей и представителей общественности. Обращения к ректору в основном касались распределения учебной нагрузки, педагогической деятельности, восстановления в университете и др. В «День открытых дверей» были рассмотрены более 20 обращений.
А.Мурадов, выслушав обращения, дал указания по их оперативному решению. Некоторые вопросы были решены на месте.
Отметим, что очередной «День открытых дверей» в UNEC состоится 4 ноября.
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