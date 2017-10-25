В UNEC заслушан доклад «Налоговая политика и экономическое развитие»

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

В UNEC в рамках «Месячника науки» продолжаются встречи с членами-корреспондентами Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в UNEC, гостем очередной встречи, состоявшейся 24 октября, был Акиф Мусаев. Во встрече приняли участие профессорско-преподавательский состав, докторанты, молодые исследователи и магистры UNEC.

Член-корреспондент НАНА, профессор Акиф Мусаев выступил с докладом на тему «Налоговая политика и экономическое развитие». Говоря о значении правильной налоговой политики, осуществляемой для интеграции экономики страны в мировую экономическую среду, А.Мусаев подчеркнул создание в Азербайджане под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева налоговой системы, отвечающей современным требованиям. Он рассказал о формировании на основе современных стандартов налоговой политики и налоговой системы, которые являются неотъемлемой частью концепции экономической политики. Отметив, что в результате налоговой политики, успешно осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым, налоговое законодательство постоянно совершенствуется, ученый довел до внимания, что применяемая с 2001 года упрощенная налоговая система служит развитию малого бизнеса и в целом эффективности экономики страны. Он отметил, что одной из задач, стоящей перед налоговой политикой, является финансирование государственных расходов.

А.Мусаев рассказал о регулировании налогов, определении оптимальных границ степени налогов и налогового груза, освобождении от налогов и льгот, путях предотвращения уклонения от налогов. На основе математического уравнения проанализировал пути влияния девальвации на налоговые доходы бюджета.

В конце встречи профессор за выступление в «Месячнике науки», состоявшемся в UNEC по теме «Налоговая политика и экономическое развитие», был награжден почетной грамотой.