Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) открылось отделение пластической и реконструктивной хирургии. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вот уже несколько дней, как начался прием больных к известному итальянскому пластическому хирургу Алессандро Марано. В сферу его деятельности, в основном входит диагностика патологии челюстно-лицевой области, терапия, медицинские и хирургические вмешательства.

AZERTAG.AZ : В Учебно-хирургической клинике АМУ открылось новое отделение

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