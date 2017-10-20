В Учебно-хирургической клинике АМУ открылось новое отделение
AzerTAg.az
20.10.2017 [16:34]
Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ
В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) открылось отделение пластической и реконструктивной хирургии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вот уже несколько дней, как начался прием больных к известному итальянскому пластическому хирургу Алессандро Марано. В сферу его деятельности, в основном входит диагностика патологии челюстно-лицевой области, терапия, медицинские и хирургические вмешательства.
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