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    ОБЩЕСТВО


    В Учебно-терапевтической клинике АМУ проводится скидочная эндокринологическая акция

    16.10.2017 [18:26]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Вот уже несколько дней, как в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) началось проведение обследований на сахарный диабет. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом и продлится месяц (с 13 октября по 13 ноября).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, в ходе обращений измеряется количество глюкозы, гемоглобина и креатина, проводится обследование эхокардиограммой, больные проходят консультацию у эндокринолога и кардиолога клиники. Обследования проводятся по скидочным ценам.

    AZERTAG.AZ :В Учебно-терапевтической клинике АМУ проводится скидочная эндокринологическая акция
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