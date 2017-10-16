В Учебно-терапевтической клинике АМУ проводится скидочная эндокринологическая акция
AzerTAg.az
16.10.2017 [18:26]
Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ
Вот уже несколько дней, как в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) началось проведение обследований на сахарный диабет. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом и продлится месяц (с 13 октября по 13 ноября).
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, в ходе обращений измеряется количество глюкозы, гемоглобина и креатина, проводится обследование эхокардиограммой, больные проходят консультацию у эндокринолога и кардиолога клиники. Обследования проводятся по скидочным ценам.
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