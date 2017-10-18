В Университете языков прошел мастер-класс по китайской кухне

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

В Институте Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошел мастер-класс по китайской кухне.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АУЯ, известные китайские повара познакомили присутствующих с навыками приготовления известных блюд китайской кухни, поделились рекомендациями по подбору продуктов и секретами приготовления национальных блюд. Было отмечено, что важными принципами китайской кухни является быстрое приготовление блюда и высокая термическая обработка. По китайской традиции пища должна быть не только вкусной, полезной, но и даже лечебной, а процесс принятия пищи всегда расценивается как момент приобщения к культуре нации.

Директор Института Конфуция профессор Рафиг Аббасов рассказал о традициях и философии искусства китайской кулинарии, насчитывающей более трёх тысяч лет. Он также отметил, что в этом году между Институтом Конфуция АУЯ и Центром национальной кулинарии Азербайджана был подписан договор о сотрудничестве, главной целью которого является расширение сотрудничества в сфере кулинарного искусства между Азербайджаном и Китаем, активизации связей в сфере подготовки квалифицированных поваров и кулинаров, популяризации национальной кухни Китая в Азербайджане и национальной кухни Азербайджана в Китае, содействие проведению конкурсов и конференций в области кулинарного искусства и национального дизайна ресторанов, мастер-классов ведущих профессионалов двух стран в области кулинарии.

В меню мастер-класса были в основном блюда из морепродуктов, мяса и дичи, а также традиционные десерты, в том числе «Яблоки в сахаре», «Императорский цыпленок», «Жареная говядина с сычуаньским перцем», «Креветки в масле» и другие.