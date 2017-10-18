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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В Университете языков прошел мастер-класс по китайской кухне

    18.10.2017 [19:07]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Институте Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошел мастер-класс по китайской кухне.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АУЯ, известные китайские повара познакомили присутствующих с навыками приготовления известных блюд китайской кухни, поделились рекомендациями по подбору продуктов и секретами приготовления национальных блюд. Было отмечено, что важными принципами китайской кухни является быстрое приготовление блюда и высокая термическая обработка. По китайской традиции пища должна быть не только вкусной, полезной, но и даже лечебной, а процесс принятия пищи всегда расценивается как момент приобщения к культуре нации.

    Директор Института Конфуция профессор Рафиг Аббасов рассказал о традициях и философии искусства китайской кулинарии, насчитывающей более трёх тысяч лет. Он также отметил, что в этом году между Институтом Конфуция АУЯ и Центром национальной кулинарии Азербайджана был подписан договор о сотрудничестве, главной целью которого является расширение сотрудничества в сфере кулинарного искусства между Азербайджаном и Китаем, активизации связей в сфере подготовки квалифицированных поваров и кулинаров, популяризации национальной кухни Китая в Азербайджане и национальной кухни Азербайджана в Китае, содействие проведению конкурсов и конференций в области кулинарного искусства и национального дизайна ресторанов, мастер-классов ведущих профессионалов двух стран в области кулинарии.

    В меню мастер-класса были в основном блюда из морепродуктов, мяса и дичи, а также традиционные десерты, в том числе «Яблоки в сахаре», «Императорский цыпленок», «Жареная говядина с сычуаньским перцем», «Креветки в масле» и другие.

    AZERTAG.AZ :В Университете языков прошел мастер-класс по китайской кухне
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