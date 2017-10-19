В Университете языков состоялся семинар по политической лингвистике в Китае

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

В Институте Конфуция Азербайджанского университета языков состоялся научный семинар «Основные направления современной политической лингвистики в Китае».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе университета, открывший семинар директор Института Конфуция АУЯ, профессор Рафиг Аббасов, рассказав об основных направлениях современной лингвоконцептологии, особо остановился на историко-культурных особенностях политического языка Председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Р.Аббасов отметил, что при прочтении выступлений Председателя КНР Си Цзиньпина обращает на себя внимание наличие цитат из китайских поэтических произведений и трудов мыслителей древности, использование ярких запоминающихся метафор, пословиц и идиоматических выражений «чэнъюи». Все эти языковые средства не только наполняют речи Председателя КНР Си Цзиньпина содержательностью и эмоциональностью, объясняют смысл и цели намеченного политического курса, но и служит средством распространения китайской культуры во всем мире.

В ходе семинара состоялась также презентация сборника материалов на азербайджанском языке (неофициальный перевод с китайского) с основными тезисами из публичных выступлений Председателя КНР Си Цзиньпина, посвященных современной концепции государственного управления и политической стратегии китайского руководства. Составитель сборника, профессор АУЯ Рафиг Аббасов отметил, что книга, в которой собраны высказывания Председателя КНР Си Цзиньпина об управлении государством, позволит азербайджанской общественности лучше узнать о политической философии руководителя КНР, ключевых стратегических ориентирах внутреннего и внешнеполитического развития КНР, ознакомиться с концепцией "Китайской мечты" и с проектом "Один пояс - один путь", направленного на возрождение Великого шёлкового пути.

Р.Аббасов отметил также, что тексты речей Председателя КНР Си Цзиньпина являются замечательным учебным материалом для студентов, изучающих политическую лексику и фразеологию китайского языка.

Выступившие на семинаре сотрудники Института Конфуция Афсана Балаева и Нигяр Годжаева рассказали о лексико-стилистических свойствах китайских политических текстов, особенностях китайской политической фразеологии, исследованиях политической коммуникации в Китае.