В Варшаве состоялось мероприятие, посвященное Дню государственной независимости Азербайджана

Варшава, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

В Варшаве при организационной поддержке посольства Азербайджана перед памятником «Памяти борцов за независимые Азербайджан и Польшу» состоялось мероприятие, посвященное 18 октября – Дню государственной независимости Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие мэр района Южная Прага Томаш Кухарски, члены правления Всемирного союза солдат национальной армии, азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране, представители диаспоры, сотрудники посольства.

На мероприятии была предоставлена информация о жизни и боевом пути начальника Генерального штаба Национальной Армии Азербайджана Мацея Сулькевича, и полковника Национальной Армии Вели бека Ядигяра. Было отмечено, что эти две видные личности являются примером дружбы двух народов.

Члены правления Всемирного союза солдат национальной армии установили на памятнике специальную программу «QR Code», посредством которой на экране были продемонстрированы кадры о жизни и деятельности Вели бека Ядигяра.

Отметим, что авторами памятника «Памяти борцов за независимые Азербайджан и Польшу» являются народные художники Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев.

Участникам мероприятия были розданы изданные посольством книги «Вели бек Ядигяр – азербайджанский полковник Армии Крайовой» и «Мацей Сулькевич – польский генерал Национальной Армии Азербайджана».

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Варшава