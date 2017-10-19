В Вашингтоне прошел брифинг, посвященный нагорно-карабахскому конфликту

Вашингтон, 19 октября, АЗЕРТАДЖ.

В Сенате США прошел брифинг под названием "Избежание полномасштабной войны в Нагорном Карабахе: Роль Соединенных Штатов и ОБСЕ", организованный Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известной как Хельсинская комиссия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на брифинге выступили директор программы по Европе и Центральной Азии "Международной антикризисной группы" Магдалена Гроно, профессор по дипломатии и урегулированию конфликтов Университета Кентукки, бывший американский сопредседатель Минской группы в 1999-2001 гг., посол Кэри Кавано, и старший советник по вопросам политики российской юридической фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры", бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ в 2013-2016 гг., посол Джеймс Уорлик.

Выступившие рассказали о корнях нагорно-карабахского конфликта, специфике мирных переговоров, проводимых под эгидой Минской группы ОБСЕ, четырехдневной апрельской войне 2016 года и политике США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Открывая мероприятие, модератор Алекс Тиерски рассказал о ситуации вокруг армяно-азербайджанского конфликта и роли ОБСЕ в посредничестве по урегулированию этого конфликта.

Далее выступила Магдалена Кроно, которая отметила, что Нагорно-Карабахский регион Азербайджана является одним из самых милитаризованных регионов мира. Она подчеркнула, что эскалация конфликта может перерасти в полномасштабную войну и потенциально втянуть в нее региональные державы и другие страны, включая и Грузию, где проживают много армян и азербайджанцев. М.Кроно сказала, что тройка сопредседателей Минской группы активно участвует в переговорном процессе с 1997 года. Представитель Международной антикризисной группы отметила и четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Она подчеркнула неприемлемость статус-кво для Азербайджана. По ее словам, официальный Баку уже несколько лет наращивает свой военный потенциал и диверсифицирует покупку вооружений из разных стран. М.Кроно сказала, что Армения, у которой государственный бюджет был ниже военного бюджета Азербайджана, покупает оружие по сниженным тарифам. В заключение М.Гроно отметила, что потенциальная эскалация вооруженного конфликта может привести к огромным гуманитарным последствиям.

Выступая перед участниками мероприятия, посол Кэри Кавано отметил, что нагорно-карабахский конфликт уже давно не является "замороженным". Он сказал, что за последние годы позиции сторон по урегулированию конфликта стали более бескомпромиссными, поставка больших партий вооружений в регион осложнила ситуацию, так как боевые действия могут вспыхнуть в результате ошибок. Посол Кавано отметил, что значительный прогресс в урегулировании конфликта был достигнут в Ки-Весте и Казани, но эти усилия оказались безуспешными.

Далее выступил посол Джеймс Уорлик, который, в свою очередь, отметил, что позиции сторон в урегулировании конфликта не очень отдалены.

Обсуждая основные принципы политики США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, посол Уорлик сослался на свою официальную речь во время выступления в "Фонде международного мира Карнеги" в мае 2014 года в роли американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Он сказал, что в основе урегулирования стоят Устав ООН и соответствующие документы, и основные принципы Хельсинкского заключительного акта. Есть шесть элементов, основанных на Мадридских принципах, которые должны стать частью мирного соглашения и быть приняты в качестве единого пакета. Первый элемент заключается в предоставлении сторонами временного статуса Нагорному Карабаху, с переносом его окончательного юридического статуса на будущее, которое будет определено посредством волеизъявления при взаимном согласии сторон. Второй элемент предусматривает предоставление временного статуса территории в пределах административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), не контролируемой официальным Баку, и обеспечивает минимальные гарантии безопасности и самоуправления в этот период. Третий элемент заключается в том, что оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана, так как "не может быть урегулирования без уважения к суверенитету Азербайджана". Четвертый элемент предусматривает существование "коридора" через Лачин, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, и он должен быть достаточно просторным для передвижения, но не охватывать весь Лачинский район. Пятый элемент заключается в предоставлении права на возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в места их прежнего постоянного проживания. И наконец, шестой элемент предусматривает международные гарантии по безопасности, включающие в себя миротворческую операцию.

На брифинге присутствовали представители посольств Азербайджана и Армении, аналитических центров и офисов конгрессменов США.

Напомним, что в 1992-1994 годы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов были оккупированы вооружёнными силами Армении. В результате захватнической политики Армении свыше 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель. В апреле-ноябре 1993 года Совет Безопасности ООН принял резолюции номер 822, 853, 874 и 884, осуждающие оккупацию Азербайджана и требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил, а также возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 62/243, которая вновь подтвердила позицию международного единства, отраженную в документах Совета Безопасности. Законодательные органы различных стран и международных организаций, взяв за основу данные резолюции ООН, приняли документы, требующие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий.

Юсиф Бабанлы

cобкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон