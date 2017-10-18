В Высшей школе нефти отметили День независимости

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 18 октября - Дня государственной независимости Азербайджанской Республики. На собрании присутствовали руководство, преподаватели, сотрудники и студенты БВШН.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, открывая собрание, ректор вуза Эльмар Гасымов отметил, что 18 октября – одна из знаменательных дат в истории современного Азербайджана. Он подробно остановился на значении этого праздника, который стал символом успешной борьбы азербайджанского народа за свободу Родины. Только через 70 лет после короткого периода государственной независимости, которую Азербайджан обрел в 1918 году, республика смогла вновь обрести статус независимого государства, отметил он. В этот день 18 октября 1991 года, на основе Декларации о независимости от 28 мая 1918 года и Декларации «О восстановлении независимости Азербайджанской Республики» от 30 августа 1991 года был принят Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики. Говоря об успехах страны в политической и социально-экономической сферах, а также на международной арене, ректор подчеркнул, что они стали результатом дальновидной политики в области стратегического развития республики, разработанной общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Доктор философии по истории, доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев выступил с докладом, в котором подробно рассказал об основных этапах государственного становления и развития Азербайджана. С презентациями, посвященными Дню государственной независимости, выступили студенты высшей школы.