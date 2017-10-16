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    В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

    16.10.2017 [14:45]

    Женева, 16 oктября, AЗЕРТАДЖ

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл на встречу президентов Азербайджана и Армении, организованную в Женеве сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

    Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 16 октября состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Армении Сержа Саргсяна.

    Во встрече приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ.

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    В этот же день завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию. 

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