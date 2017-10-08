В американском издании опубликована статья об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте

Вашингтон, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

Американское издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и публициста Нурит Грингер под названием "Азербайджан-Армения: Бессмысленный конфликт", в которой говорится об армяно-азербайджанском конфликте, оккупации Нагорно-карабахского региона Азербайджана, освобождении села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района и возвращении вынужденных переселенцев на исторически принадлежащие им земли.

Как соообщает АЗЕРТАДЖ, говоря об истории конфликта и продолжающихся переговорах, Грингер пишет, что политические обсуждения при содействии Минской группы ОБСЕ не привели к заключению мирного договора. К сожалению, Армения выражает все более воинственное и "глухое" отношение к любым разумным переговорам. Армяне ежедневно стреляют на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил в оккупированном Нагорном Карабахе, подчеркивает автор.

Азербайджан как страна с преимущественно мусульманским населением является миролюбивым государством, в котором живут представители многих этнических и религиозных групп. В Армении к сосуществованию относятся по- иному. Грингер отмечает, что Армения пытается продлить конфликт и постоянно провоцирует Азербайджан на эскалацию боевых действий. Примером этого являются боевые действия в апреле 2016 года, когда армянские силы спровоцировали четырехдневную войну, в результате которой Азербайджану удалось вернуть стратегическую высоту и обеспечить безопасное возвращение внутренне перемещенных лиц в село Джоджуг Мерджанлы.

В ходе армяно-азербайджанских столкновений в 2016 году азербайджанские войска восстановили контроль над стратегической высотой Лялятепе, расположенной в 2,9 км к северо-западу от деревни. Это позволило отдалить от села Джоджуг Мерджанлы непосредственную линию фронта и обеспечить безопасный доступ к деревне.

7 апреля 2016 года внутренне перемещенные лица из села смогли впервые посетить свои разрушенные дома, оккупированные 23 года назад. В январе 2017 года Азербайджан принял решение инвестировать 2 млн. евро на реконструкцию деревни с первоначальным планом строительства дороги и строительства 50 домов, школы, медицинского пункта и другой необходимой инфраструктуры. В настоящее время еще 100 единиц жилья строятся для приема 100 семей.

Говоря о сути правовых аспектов конфликта, Грингер пишет, что существует четыре резолюции Совета Безопасности ООН, в которых требуется, чтобы Армения немедленно вывела свои войска с территории Азербайджана. Автор отмечает, что невозможно полагаться на ООН - организацию, которая может только выступать с заявлениями, но не принимает никаких действий. Поэтому, пишет Грингер, необходимо полагаться только на свои силы и решение конфликта находится в руках самих азербайджанцев. Она отмечает, что азербайджанская армия сейчас намного сильнее, чем в 1993 году и сможет вернуть каждый участок своей земли.

В заключение статьи Грингер выражает надежду на скорейшее разрешение конфликта и вывод незаконных армянских сил с территорий Азербайджана.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон