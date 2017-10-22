В авторитетной катарской газете «Аль-Араб» опубликовано интервью посла Тофига Абдуллаева

Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ

В авторитетной арабоязычной газете Катара «Аль-Араб» опубликовано обстоятельное интервью посла Тофига Абдуллаева, посвященное 26-й годовщине восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Катаре, в статье говорится о принятии 18 октября 1991 года Конституционного акта о государственной независимости и восстановлении тем самым независимости нашей страны. Отмечается, что новая независимая республика была объявлена правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики, являвшейся первой демократической республикой на исламском Востоке в 1918-1920 годах.

Сообщается, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан движется вперед большими и стабильными шагами, входит в число процветающих государств мира. Подчеркивается, что во время первых Европейских игр, проведенных в Баку в 2015 году, весь мир еще раз стал свидетелем развития Азербайджана.

В интервью отмечается, что наша страна, богатая природными ресурсами, является самой стремительно развивающейся в экономическом поане страной региона, в частности, добилась значимого прогресса в ненефтяном секторе. Подчеркивается, что Азербайджан, получавший в первые годы независимости помощь из зарубежных стран, в настоящее время стал государством-донором, стратегические валютные резервы которого превышают 40 миллиардов долларов и постепенно растут. Касаясь проводимых в стране экономических реформ, посол отмечает, что в «Отчете глобальной конкурентности 2017-2018» Давосского всемирного экономического форума наша страна занимает 35-е место среди 140 стран.

В материале говорится о стратегически выгодном географическом расположении Азербайджана, который находится на транспортном узле Восток-Запад и Север-Юг, отмечается роль в процессе грузоперевозок между Азией и Европой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время.

Большое внимание в интервью уделено азербайджано-катарским отношениям. Отмечается, что взаимные визиты на уровне глав государств в 2016-2017 годах внесли важный вклад в развитие двусторонних отношений. Сообщается, что в начале 2017 года состоялось первое заседание совместной экономической комиссии, оказавшей позитивное влияние на увеличение торгового оборота. Подчеркивается, что 31 документ, подписанный до настоящего времени между Азербайджаноми Катаром в различных сферах, создал благоприятную почву для развития двусторонних связей.

Говоря о принятых в нашей стране в последние годы мерах по поощрению зарубежных инвестиций, посол подчеркнул, что созданы благоприятные условия для вложения катарскими бизнесменами инвестиций в различные сферы в Азербайджане, в частности в ненефтяной сектор, туристическую, строительную и сельскохозяйственную сферы.

Говоря о туристическом потенциале Азербайджана, посол отметил, что в последние годы в нашей стране эта сфера развивается по восходящей, число туристов, посещающих Азербайджан, с каждым годом увеличивается. В интервью рассказывается о применении упрощенного визового режима, отмечается, что количество туристов, приезжающих в нашу страну из Катара, увеличилось почти на 6 процентов.