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    В ближайшие два дня погодные условия будут благоприятны для метеочувствительных людей

    20.10.2017 [15:14]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах возможен туман. Северо-западный ветер днем сменится на южный.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

    Атмосферное давление понизится с 764 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 45-50 процентов.

    Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые в ближайшие 2 дня на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.

    В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 20-25 градусов тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 17-23 градуса тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется слабый западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 19-24 градуса тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-13, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

    AZERTAG.AZ :В ближайшие два дня погодные условия будут благоприятны для метеочувствительных людей
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