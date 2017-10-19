В центре Баку прошел флешмоб индийских танцев

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

19 октября молодежная танцевальная группа «Ритмы Азербайджана» под управлением Этибара Гулиева провела в центре Баку флешмоб.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, флешмоб был посвящен предстоящему грандиозному празднику «Bollywood Night», который пройдет 11 ноября в Cпортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Танцоры группы «Ритмы Азербайджана» подготовили микс из популярных индийских хитов, в соответствии с которыми был составлен необычный танец.

Участники внезапно начали танцевать, постепенно увеличивая число танцоров. Флешмоб прошел в самом центре площади Фонтанов.

Отметим, что в «Bollywood Night», организованном Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (Indian Association Azerbaijan) примут участие звезды азербайджанской и индийской эстрады. В рамках мероприятия будет также представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран, в частности, коллекция заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафовой.