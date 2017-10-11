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    В четверг в столице ожидается до 19 градусов тепла

    11.10.2017 [14:11]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Ночью и утром прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 60-70 процентов.

    В Нахчыванской Автономной Республике временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 16-21 градус тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах временами возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 6-11 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-19 градусов тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами возможны грозы и дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-11, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-10 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами возможны дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

    AZERTAG.AZ :В четверг в столице ожидается до 19 градусов тепла
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