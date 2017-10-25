В четверг в столице воздух прогреется до 25 градусов

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на временами усиливающийся северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 50-60 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 22-27 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Однако вечером в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Однако вечером в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Местами ожидается туман. Однако вечером есть вероятность дождей. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 21-26 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Утром в горах ожидается туман. Однако вечером в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются дожди. Днем прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15, днем 20-24 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.