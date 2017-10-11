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    ЭКОНОМИКА


    В декабре на Нефтчалинском автомобильном заводе начнется производство автомобилей

    11.10.2017 [14:37]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    В декабре этого года на Нефтчалинском автомобильном заводе начнется производство автомобилей. Ежегодно на заводе будет производиться 2 тысячи автомобилей. Отметим, что завод способен производить 10 тысяч автомобилей в год.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра экономики Сахил Бабаев 11 октября на проходящем в Баку германо-азербайджанском бизнес-форуме.

    AZERTAG.AZ :В декабре на Нефтчалинском автомобильном заводе начнется производство автомобилей
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