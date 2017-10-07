В день Ашуры примерно 4 тысячи людей приняли участие в акции по сдаче крови

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Вот уже несколько лет в Азербайджане на десятый день месяца Мухаррем - день Ашура – проходят добровольные акции по сдаче крови. Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье на церемонии дня Ашуры в 17 мечетях нашей страны, в Центральном банке крови и в его региональных филиалах были организованы акции по сдачи крови.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Министерства здравоохранения, в этот день 2 146 добровольцев приняли участие в кампании по сдаче крови, проведенной в 9 столичных мечетях, а 286 человек сдали кровь в Центральном банке. В результате этого было собрано 1099 литров крови.

В тот же день 1385 доноров в регионах добровольно сдали кровь. Совместными усилиями Ширванского и Губинского филиалов Центрального банка крови заготовлено 623,3 литра крови.

Как сообщили из института, у принявших участие в акции 122 человек в крови были обнаружены различные вирусные заболевания.

В ходе добровольной акции по сдаче крови в день Ашура создан резерв в 1722,3 литра крови.

Собранная кровь будет использована в лечении гемофилии и талассемии, а также всех больных, нуждающихся в донорской крови.