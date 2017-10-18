В динамике экзогенно-геологических процессов зафиксирована определенная активность

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Специалисты Экспедиции геологического планирования Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) проводят наблюдения за динамикой экзогенно-геологических процессов в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах страны, а также проводят мониторинги в местах, где существует опасность оползней и наводнений

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, согласно результатам исследований, несмотря на то, что в большинстве оползневых зон города Баку и Абшеронского района наблюдается стабильность, однако определенная активность в динамике оползневых процессов, а также процессов обвала и затопления, зафиксирована на 106-111-ом километре автомагистрали Баку-Шамахы, на территориях поселков Зых-1, Маштага-Забрат, Даш Кярханасы, Гала.

В ходе мониторингов, проведенных на территории республики, отмечена относительная активность в оползневых зонах на 5,7,8 и 10-м километрах автодорог Кижаба, Дегади-Пяликеш в Астаринском районе, 17-19-м, 23-м, 27-29-м, 40-м и 45-47-м километрах автомагистрали Лянкяран-Лерик, а также на оползневых участках Гягиран (Лянкяранский район), Сору, Киравуде, Вери-Алиабад (Лерикский район).

Помимо этого, зарегистрирована относительная активность в динамике экзогенно-геологических процессов в Гюллютепе и Зуванде (Масаллинский район), на 12-13-м и 17-м километрах автомагистрали Джалилабад-Джанган-Солтанкенд в Джалилабадском районе, в Арыгыран (Гядабейский район), Истису, Сядиян, Ханкенди, Дияллы (Исмаиллинский район), вдоль Агсуинского перевала, на 2-11-м, 23-24-м, 27-29-м километрах автодороги Муганлы-Исмаиллы, на 10-м километре автомагистрали Басгал-Сулут.

В настоящее время наблюдения и мониторинг продолжаются.