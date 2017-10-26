В ходе осмотра квартиры, проведенного в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

Баку, 26 oктября, AЗЕРТАДЖ

25 октября с участием прокуроров-криминалистов криминального отдела Прокуратуры Абшеронского района и Генеральной прокуратуры был проведен осмотр квартиры, расположенной в городе Хырдалан Абшеронского района, где сотрудниками Службы государственной безопасности были проведены оперативно-розыскные мероприятия по обезвреживанию троих вооруженных лиц, принадлежавших различным вероисповеданиям.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Прокуратуре Абшеронского района, обнаруженные в ходе осмотра квартиры один пистолет марки «Макаров» с пятью патронами, две ручные гранаты в состоянии боеготовности, семь готовых к взрыву стеклянных бутылок с изготовленным кустарным способом «коктейлем Молотова», многочисленные зажигалки, предназначенные для возгорания этих взрывоопасных предметов, четыре пятилитровые пластиковые емкости, наполненные горючей жидкостью, предназначенной для изготовления «коктейля Молотова» были упакованы в надлежащем порядке и изъяты как вещественные доказательства.

В настоящее время в Прокуратуре Абшеронского района продолжается расследование по факту.