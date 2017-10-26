В ходе приема в Шамкире глава Минэкологии рассмотрел обращения около 40 граждан 

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

На основании указаний и рекомендаций Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева руководители центральных органов исполнительной власти проводят приемы граждан в регионах, предпринимают соответствующие меры по положительному решению их обращений, заявлений и жалоб по различным вопросам.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в соответствии с графиком приема граждан 26 октября глава ведомства Гусейн Багиров принял граждан в городе Шамкир.

На приеме, проведенном в Центре Гейдара Алиева города Шамкир с участием руководителей управлений, департаментов и подведомственных структур министерства, были выслушаны жалобы и предложения, рассмотрены обращения около 40 граждан, проживающих в Шамкирском, Товузском, Газахском и Агстафинском районах.

Обращения граждан южного региона относились в основном к вопросам охраны окружающей среды и экологического баланса, биоразнообразия, мониторинга окружающей среды, гидрометеорологии, геологии и др.

Министр Г.Багиров внимательно выслушал обращения, жалобы и предложения граждан, дал конкретные поручения соответствующим структурам министерства по устранению вызывающих недовольство фактов, оперативному рассмотрению каждого обращения, решению поднятых вопросов согласно законодательству. Часть обращений была решена на месте. Одновременно были зарегистрированы различные предложения граждан, рассмотрены и взяты на контроль жалобы по беспокоящим их фактам.

Граждане, принявшие участие в приеме, выразили удовлетворение созданными для них условиями.