В ходе визита военных моряков Азербайджана в Иран состоялось взаимное посещение кораблей

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

В ходе визита военных моряков Азербайджана в Иран были проведены запланированные мероприятия. Экипажи кораблей и их руководители побывали в кораблях обеих стран.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Минобороны, при участии экипажа и руководящего состава состоялось взаимное посещение кораблей двух стран.

Вначале военные моряки Ирана посетили азербайджанский корабль. После ознакомления с кораблем, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Затем делегация, состоящая из военных моряков Азербайджана, посетила ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана.

В заключение наши военные моряки угостили иранских военных моряков вкусными блюдами азербайджанской кухни.