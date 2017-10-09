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    ПОЛИТИКА


    В ходе визита военных моряков Азербайджана в Иран состоялось взаимное посещение кораблей

    09.10.2017 [11:29]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    В ходе визита военных моряков Азербайджана в Иран были проведены запланированные мероприятия. Экипажи кораблей и их руководители побывали в кораблях обеих стран.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Минобороны, при участии экипажа и руководящего состава состоялось взаимное посещение кораблей двух стран.

    Вначале военные моряки Ирана посетили азербайджанский корабль. После ознакомления с кораблем, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

    Затем делегация, состоящая из военных моряков Азербайджана, посетила ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана.

    В заключение наши военные моряки угостили иранских военных моряков вкусными блюдами азербайджанской кухни.

    AZERTAG.AZ :В ходе визита военных моряков Азербайджана в Иран состоялось взаимное посещение кораблей
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