В испанской газете «La Razon» опубликована статья, посвященная 26-летней годовщине государственной независимости Азербайджана

Мадрид, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В популярной испанской газете «La Razon» опубликована статья, посвященная 26-летней годовщине государственной независимости Азербайджанской Республики.

В статье отмечено, что несмотря на то, что наша страна обрела независимость в 1991 году, благодаря приходу к власти общенационального лидера Гейдара Алиева и его дальновидной политике за короткое время Азербайджан завоевал большие успехи во всех областях. Эта политика в настоящее время успешно продолжается достойным преемником великого лидера Президентом Ильхамом Алиевым.

В статье также рассказывается о том, что страна за последние годы провела ряд мероприятий мирового масштаба, а также о ее успехах, достигнутых в экономической, общественно-политической и культурно-гуманитарной сферах, с этой точки зрения особо отмечается внимание и поддержка Президента Азербайджана обо всех сферах. Кроме того, отмечено, что заслуживает одобрения и тот факт, что футбольный клуб «Карабах» получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов этого сезона, особо отмечено, что город Агдам в Карабахе, который представляет клуб, оккупирован вооруженными силами Армении.

В статье отмечено, что Азербайджан отличается в регионе динамичным развитием своей экономики, сообщается, что «Контракт века» продлен до 2050 года, в результате осуществления ряда крупномасштабных проектов наша страна превратилась в одну из передовых экономик мира.

АЗЕРТАДЖ представляет статью.

Азербайджан отмечает свою независимость в атмосфере трансформации и изменений

Стремительно развивающаяся экономика

18 октября Азербайджанская Республика отмечает день своей независимости. Несмотря на то, что страна обрела независимость в 1991 году, этап нового развития начался в 1993 году, после возвращения к власти общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. С 1991 года принадлежащие Азербайджану Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов были оккупированы вооруженными силами Армении, а в 1994 году под руководством Гейдара Алиева был подписан с Арменией договор о режиме прекращения огня. В тот же год с целью разработки и эксплуатации нефтяных месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» был подписан «Контракт века». Страна, играющая роль «международного моста» между Европой и Азией, подписав в 1998 году договор по Транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRASEKA), внес свой вклад в восстановление Великого Шелкового пути. Осуществление международных проектов, политическая стабильность, экономические реформы, а также поощрение таких ценностей, как мультикультурализм, толерантность и межкультурный диалог, все это являются результатами политики общенационального лидера Гейдара Алиева.

В последующий период эта политика была успешно продолжена преемником великого лидера – нынешним Президентом Ильхамом Алиевым. Под руководством Президента Алиева страна превратилась в международную арену для проведения культурных и спортивных мероприятий. В мае 2017 года при партнерстве ЮНЕСКО был проведен IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: безопасность человека, новые возможности для мира и устойчивого развития» и был дан импульс для Международного десятилетия (2013-2022) по сближению культур.

В тот же месяц в 2015 году состоялись грандиозные церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр, на Бакинском олимпийском стадионе прошли IV Игры исламской солидарности. Еще один нюанс – футбольный клуб «Карабах» города Агдам (оккупирован вооруженными силами Армении) в сезоне 2017-2018 прошел в групповой этап Лиги чемпионов. Здесь его ожидают такие соперники, как «Атлетико Мадрид», «Челси» и «Рома». Процветание клуба является результатом поддержки и внимания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который уделяет большое внимание развитию всех сфер, включая спорт. Среди экономических достижений можно отметить продление «Контракта века» до 2050 года и тем самым разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» в Каспийском море. 14 сентября, подчеркнув значимость продления срока договора с точки зрения глобальной энергетической безопасности, Президент Ильхам Алиев отметил, что впервые промышленным способом нефть была добыта в Азербайджане, а также были эксплуатированы морские месторождения.

Следует отметить, что в рамках проекта «Южный газовый коридор» в 2020 году предусмотрен экспорт газа в Европу: в 2019 году TANAP (Трансанатолийский газопровод) соединится с газопроводом ТАР и, таким образом, будет образован четвертый стратегический газовый источник для Европы. Несомненно, что вышеназванные проекты являются наглядным свидетельством сотрудничества на международном и региональном уровнях. Азербайджан, объединяя высокие технологии и мировые традиции, с каждым годом меняет свой облик. Осуществление проектов, энергетическая безопасность, развитие ненефтяного сектора, применение реформ и создание благоприятных условий для инвестирования – все это послужило достижению высоких результатов. Азербайджан, экономика которого отличается от экономики региона своим динамичным развитием, превращается в развивающуюся страну.

Айгюн Алиева

собкор АЗЕРТАДЖ

Мадрид