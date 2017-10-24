В литовском издании «Lietuvos zinios» опубликована статья о нагорно-карабахской войне и азербайджанских беженцах

Вильнюс, 24 октября АЗЕРТАДЖ

В середине октября литовские журналисты информационного агентства «Lietuvos zinios» Айданас Пралейка и Ромуалдас Юргаитис посетили Азербайджан. В рамках визита журналисты встретились с вынужденными переселенцами, размещенными в поселке Масазыр Абшеронского района, и ознакомились с условиями их проживания.

В печатном издании агентства «Lietuvos zinios» журналист Айданас Пралейка опубликовал статью «Забытая Карабахская война. Я не ожидал, что соседи придут нас убивать», посвященную нагорно-карабахскому конфликту и судьбам азербайджанских беженцев.

В статье рассказана история 74-летнего вынужденного переселенца Губиева из Зангиланского района, где он когда-то работал учителем русского языка. А.Пралейка приводит слова Губиева: «Раньше мы дружно уживались с армянами, как хорошие соседи. Мы никогда не думали и не верили, что соседи придут нас убивать. Почему так случается в мире? В Азербайджане до сих пор живут люди разных национальностей и исповедующие разные религии, а Армения стала практически моноэтнической страной».

В статье отмечается, что в Европе нередко случается путаница из-за количества беженцев в Азербайджане, так как ошибочно думают, что оккупирован только Нагорный Карабах, хотя на самом деле еще оккупирована часть территории Азербайджана более чем в два раза больше чем территория этой области. В то время наплыв беженцев начался еще в советские времена – 1988-1989 годы в Азербайджан нахлынула первая волна – 250 тысяч человек. Это были изгнанные из территории Армении азербайджанцы. Еще около 700 тысяч беженцев покинули свои дома, когда армянская агрессия оторвала не только Нагорный Карабах, но и еще 7 соседних азербайджанских районов. Кроме того, Баку принял около 50 тысяч турков месхетинцев – беженцев из Узбекистана. Число беженцев в Азербайджане дошло до 1,2 миллиона.

Айданас Пралейка подчеркивает, что мир склонен забывать давно проявленную агрессию, поскольку в мире постоянно вспыхивают новые войны, приходится заботиться о новых беженцах. Азербайджанцы чувствуют обиду по этому поводу – похоже, что всем удобнее забыть и миллион беженцев, и причину, почему им пришлось бежать из родных домов.

На встрече с литовскими журналистами заместитель руководителя азербайджанской военной прокуратуры (расследующей преступления против человечности во время войны) Эмиль Тагиев и руководитель отдела расследований Рауф Мамедов отметили, что азербайджанцы, вынужденные бежать во время Карабахской войны и ранних этнических чисток, – не единственные жертвы агрессии. Тысячи людей еще считаются пропавшими без вести. Военнопленными стали 4000 азербайджанцев, из которых только полторы тысячи вернулись на родину. О судьбах оставшихся ничего неизвестно. Всего во время конфликта погибло около 20 тысяч азербайджанцев.

Учитель из Зангилана говорит, что ситуация с размещением беженцев и вынужденных переселенцев стала улучшаться, когда первые «нефтяные доллары» были также направлены на улучшения условий жизни беженцев. А.Пралейка отмечает, что для беженцев построено 96 городков с налаженной инфраструктурой, многоквартирные дома по качеству не уступают домам новой постройки в Вильнюсе.

Литовский журналист пишет, что дети беженцев – уже третье поколение, и о потерянных домах их дедушек или отцов они знают только из рассказов. Беженцы очень заботятся об этом и рассказывают о потерянной родине не только дома, но и в детсадах и школах.

По словам заместителя руководителя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуада Гусейнова, получить сведенья из оккупированных территорий практически невозможно, однако по фотографиям со спутника видно, что азербайджанские земли превращены в развалины, некоторые – сравнены с землей.

Как говорил для «Lietuvos Žinios» беженец из Зангилана: «Мы никогда не теряем надежду вернуться домой. Наш Президент Ильхам Алиев дал слово, что мы сделаем это любой ценой. Мы верим ему».

Нигяр Джафарли

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Вильнюс