В настоящее время отмечается «омоложение» заболеваний суставов

Баку, 12 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

Болевые ощущения, которые возникают при нагрузке на сустав – не что иное, как распространенное заболевание, которое называется артрит. Это довольно широко распространенное заболевание, с которым сталкиваются люди в более зрелом возрасте, но в настоящее время в Азербайджане, как и во всем мире, тенденция заболевания идет на «омоложение». В целом, около 7-10 процентов населения Земли страдают артритами и артрозами. Недуги артроз и артрит имеют сходные названия, но у этих заболеваний есть существенные отличия. Отличия артрита и артроза в том, что артроз – хроническая болезнь, которая связана с изменением суставов, главным образом суставного хряща. А артрит является воспалительным заболеванием, и в отличие от артроза могут быть подвержены разные суставы. В Азербайджане артроз наблюдается среди двух процентов населения в возрасте до 40 лет, у 30 процентов – в возрасте 45-50 лет, и у 85-90 процентов у граждан в возрасте 50-65 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал ортопед-травматолог отделения травматологии Республиканской клинической больницы имени академика М.Миргасымова, профессор Натиг Алиев. «Большая часть людей, страдающих от боли в суставах и связанным с ним ограничением функции, – люди пожилого возраста. При этом наиболее опасные и тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают молодых, трудоспособных граждан. Среди них болезнь суставов может развиваться со временем после воспалительных заболеваний, гемофилии и ревматизма. Причины возникновения артрита бывают как генетические (наследственная патология суставов), так и приобретенные (курение, избыточный вес, аллергические заболевания, травмы суставов, профессиональные и спортивные нагрузки на суставы). Чтобы замедлить развитие болезни врачи применяют противовоспалительные препараты, которые положительно воздействуют на воспалительный процесс. После снятия острых болевых ощущений приступают к восстановительной терапии с применением лечебной физкультуры. Специально разработанные комплексы лечебной физкультуры помогают увеличить подвижность пораженных суставов и затормозить развитие недуга», - добавил эксперт.

Н.Алиев также отметил, что особенно характерны для этих заболеваний изменение формы суставов. «Если вовремя не начать заниматься их лечением, это может привести к полному разрушению сустава. В целях предупреждения заболевания, надо стараться соблюдать правильный режим питания, придерживаться соответствующей диеты, обогатить свой рацион пищей насыщенной белками, чтобы замедлить процесс развития болезни», - отметил в заключение ортопед-травматолог.