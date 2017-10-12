В ноябре в Баку состоится VIII Международная выставка в области охраны окружающей среды

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

С 14 по 16 ноября в Бакинском Экспо-Центре состоится VIII Международная выставка в области охраны окружающей среды «Caspian Ecology 2017». Это значимое событие по экологии и защите окружающей среды, проводимое в прикаспийском и кавказском регионах. Выставка поддерживается Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Общественным объединением IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды). Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ из оргкомитета выставки, в «Caspian Ecology 2017» примут участие министерства экологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям, а также компании и АО из различных стран мира.

На выставке «Caspian Ecology 2017» будут продемонстрированы разработки в области эффективного использования природных ресурсов, системы для сбора и утилизации твёрдого мусора с целью привлечения внимания граждан к проблемам охраны окружающей среды и их решению. Компании представят оборудование для утилизации и переработки отходов, системы очистки воды и многое другое.

Таким образом, международная выставка «Caspian Ecology 2017» будет способствовать расширению деловых контактов, обмену опытом, знакомству с новым оборудованием и тенденциями отрасли и придаст дополнительный импульс работе, проводимой в направлении улучшения окружающей среды.