В отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018 наша страна заняла 17-е место в рейтинге эффективности рынка труда

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Реформы в Азербайджане, направленные на развитие рынка труда в условиях обеспечения устойчивого экономического развития, постепенно приводят к значительному росту рейтинга нашей страны. Наглядным подтверждением этого является то, что в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) «По индексу глобальной конкурентоспособности 2017-2018» Азербайджан на две позиции улучшил свои показатели и занимает 35-е место среди 137 стран, в то же время, в рейтинге эффективности рынка труда, поднявшись на 9 ступеней, занимает 17-е место.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), тем самым по показателю эффективности рынка труда Азербайджан опередил все страны СНГ, а также и такие страны, как Израиль, Франция, Швеция, Бельгия, Австрию, Япония, Испания, Италия, Финляндия, Латвия, Китай, Катар и Малайзия.

Если в прошлом году в отчете «По глобальной конкурентоспособности 2016-2017» наша страна по показателю эффективности рынка труда поднялась на 3 ступени по сравнению с предыдущим годом, то в новом отчете Азербайджан, набрав 5 очков из 7 возможных, поднялась на 9 строчку. Это говорит о высокой эффективности комплексных мер, осуществляемых в стране в соответствующей области.