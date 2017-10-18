В первой половине октября по 35 делам предъявлен штраф на сумму свыше 23 300 манатов

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародованы результаты проведенных с 1 по 15 октября 2017 года по всей стране проверок сотрудниками Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в ходе проверок за нарушения со стороны юридических и физических лиц экологического законодательства в сфере охраны земли, а также ее недр, в области охраны водных ресурсов, флоры и фауны и охраны атмосферного воздуха от бытовых и производственных отходов составлено 111 актов и протоколов. Для устранения выявленных недостатков даны 32 обязательных для исполнения указания.

В целом, по 35 делам предъявлен штраф на сумму 23 307 манатов, по ущербу окружающей среды открыто 13 дел и предъявлен иск на сумму 4440,6 маната. По выбросу отходов в окружающую среду в отношении физических и юридических лиц приняты штрафные санкции по 137 делам на общую сумму 23198,18 маната.

Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 11 дел, в исполнительные структуры – 24, в суд – 1 дело.