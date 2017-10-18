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    ОБЩЕСТВО


    В первой половине октября по 35 делам предъявлен штраф на сумму свыше 23 300 манатов

    18.10.2017 [13:23]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародованы результаты проведенных с 1 по 15 октября 2017 года по всей стране проверок сотрудниками Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в ходе проверок за нарушения со стороны юридических и физических лиц экологического законодательства в сфере охраны земли, а также ее недр, в области охраны водных ресурсов, флоры и фауны и охраны атмосферного воздуха от бытовых и производственных отходов составлено 111 актов и протоколов. Для устранения выявленных недостатков даны 32 обязательных для исполнения указания.

    В целом, по 35 делам предъявлен штраф на сумму 23 307 манатов, по ущербу окружающей среды открыто 13 дел и предъявлен иск на сумму 4440,6 маната. По выбросу отходов в окружающую среду в отношении физических и юридических лиц приняты штрафные санкции по 137 делам на общую сумму 23198,18 маната.

    Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 11 дел, в исполнительные структуры – 24, в суд – 1 дело.

     

    AZERTAG.AZ :В первой половине октября по 35 делам предъявлен штраф на сумму свыше 23 300 манатов
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