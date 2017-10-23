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    ПОЛИТИКА


    В полном клеветы сообщении о ситуации на фронте Армения пытается скрыть собственные провокации

    23.10.2017 [14:09]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Трясущимся от страха армянам повсюду мерещатся современные вооружения Азербайджана, в том числе управляемые противотанковые ракетные комплексы «Спайк».

    Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны на запрос АЗЕРТАДЖ.

    В заявлении пресс-службы говорится, что Армения, убившая азербайджанского солдата спустя короткое время после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, в распространенной очередной полной клеветы информации о ситуации на фронте преследует цель скрыть собственные провокации и отвлечь внимание мирового сообщества от своих преступлений. Во время апрельских событий азербайджанский солдат указал врагу его место. Наша армия и сейчас готова в очередной раз продемонстрировать свою мощь, применив имеющееся в ее арсенале вооружения и боевую технику».

    AZERTAG.AZ :В полном клеветы сообщении о ситуации на фронте Армения пытается скрыть собственные провокации
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