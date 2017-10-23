В полном клеветы сообщении о ситуации на фронте Армения пытается скрыть собственные провокации

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Трясущимся от страха армянам повсюду мерещатся современные вооружения Азербайджана, в том числе управляемые противотанковые ракетные комплексы «Спайк».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны на запрос АЗЕРТАДЖ.

В заявлении пресс-службы говорится, что Армения, убившая азербайджанского солдата спустя короткое время после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, в распространенной очередной полной клеветы информации о ситуации на фронте преследует цель скрыть собственные провокации и отвлечь внимание мирового сообщества от своих преступлений. Во время апрельских событий азербайджанский солдат указал врагу его место. Наша армия и сейчас готова в очередной раз продемонстрировать свою мощь, применив имеющееся в ее арсенале вооружения и боевую технику».