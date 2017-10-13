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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В польской Высшей школе бизнеса предоставлена информация об Азербайджане

    13.10.2017 [13:39]

    Варшава, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    На состоявшемся в Высшей школе бизнеса в городе Домброве Гурничей Польши мероприятии по случаю нового учебного года посол Азербайджана Гасан Гасанов предоставил обширную информацию об истории и современном развитии нашей страны.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол сказал, что в 2018 году Азербайджан и Польша отметят 100-летие своей независимости, отметив, что одно из юбилейных мероприятий планируется провести в Высшей школе бизнеса. Ректор школы, профессор Жислава Дацко-Пикиевич поддержал предложение азербайджанского дипломата о проведении совместного юбилейного мероприятия.

    В заключение встречи библиотеке Высшей школы бизнеса было передано более 40 изданных посольством Азербайджана на польском языке книг об истории, культуре Азербайджана.

    Нигяр Джафарли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Варшава

    AZERTAG.AZ :В польской Высшей школе бизнеса предоставлена информация об Азербайджане
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