В польской Высшей школе бизнеса предоставлена информация об Азербайджане

Варшава, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

На состоявшемся в Высшей школе бизнеса в городе Домброве Гурничей Польши мероприятии по случаю нового учебного года посол Азербайджана Гасан Гасанов предоставил обширную информацию об истории и современном развитии нашей страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол сказал, что в 2018 году Азербайджан и Польша отметят 100-летие своей независимости, отметив, что одно из юбилейных мероприятий планируется провести в Высшей школе бизнеса. Ректор школы, профессор Жислава Дацко-Пикиевич поддержал предложение азербайджанского дипломата о проведении совместного юбилейного мероприятия.

В заключение встречи библиотеке Высшей школы бизнеса было передано более 40 изданных посольством Азербайджана на польском языке книг об истории, культуре Азербайджана.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Варшава